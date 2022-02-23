Госслужащий устроил поножовщину в ЗКО

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Инцидент произошел 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, около полуночи в травмпункт районной больницы села Чапаево с проникающими ножевыми ранениями брюшной области доставили 28-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Акжайыкского района, сообщает портал "Мой город".
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый находится под домашним арестом", - сообщили в полиции.
По данным издания, подозреваемым оказался руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района.
В тот день пострадавший сам пришел к чиновнику домой, между ними возник конфликт. Что стало причиной раздора, неизвестно", - говорится в материале.
В районном акимате сообщили, что до 17 февраля подозреваемый находился на работе. 17 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Причиной назвал сложившиеся семейные обстоятельства", - подчеркнули в акимате Акжайыкского района.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжелое, у него были колото-резанные ранения грудной и брюшной полости. Мужчина прооперирован и находится в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы.