Конфликт на Кульджинском тракте: одного из участников арестовали на 15 суток

Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из участников дорожного конфликта, который произошел на Кульджинском тракте, арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.





В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта между двумя мужчинами, где один из участников держал в руках предмет, похожий на пистолет. Проверкой, проведенной сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района, установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство. Решением специализированного административного суда Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", - заявили в ДП.





Стоит отметить, что в Казахстане продолжают происходить инциденты, связанные с уличной агрессией, драками и конфликтами в общественных местах. Эти случаи все чаще фиксируются как в крупных городах, так и в регионах, вызывая интерес со стороны общественности.





К примеру, в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания. Об этом стало известно 9 сентября. В департаменте полиции города уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.





Позже, 13 сентября, стало известно, что в Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. В селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался. Полиция возбудила уголовное дело.



