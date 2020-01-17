К 10 годам тюрьмы приговорили жителя Актобе за убийство невесты

Актобе. 16 января. Kazakhstan Today - В Актобе огласили приговор в отношении молодого человека, убившего свою невесту, передает Kazakhstan Today.

За умышленное убийство суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщает портал " Диапазон ".

Напомним, в августе прошлого года на съемной квартире было обнаружено тело девушки. Выяснилось, что на квартиру ее привез жених, там между молодыми произошла ссора и мужчина задушил свою невесту.

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