К 11 годам колонии приговорили жителя Нур-Султана за убийство журналистки Ирины Бекетовой

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Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане суд вынес приговор по делу об убийстве журналистки Ирины Бекетовой, передает Kazakhstan Today.

Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района от 23 апреля 2019 года Гусейнов А.М. приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Наказание принято с учетом отягчающего вину обстоятельства - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе суда.

В суде установлено, что Гусейнов действовал с прямым умыслом и осознавал общественную опасность своих действий, желал причинения тяжкого вреда здоровью Бекетовой, когда нанес ей удар кулаком в область лица.

"При этом он относился к последствию в виде смерти Бекетовой - матери четырех несовершеннолетних детей - неосторожно. В результате действий Гусейнова Бекетовой причинена шейно-затылочная травма, которая состоит в прямой причинной связи со смертью последней и квалифицируются как тяжкий вред здоровью по критерию опасности для жизни человека", - прокомментировали в пресс-службе.

С Гусейнова в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн тенге, из которых 4 млн в пользу 4 несовершеннолетних детей Бекетовой, оставшихся без матери.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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