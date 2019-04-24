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К 11 годам колонии приговорили жителя Нур-Султана за убийство журналистки Ирины Бекетовой

23.04.2019, 18:35 7723
К 11 годам колонии приговорили жителя Нур-Султана за убийство журналистки Ирины Бекетовой
Фото: Казинформ
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане суд вынес приговор по делу об убийстве журналистки Ирины Бекетовой, передает Kazakhstan Today.
 
Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района от 23 апреля 2019 года Гусейнов А.М. приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Наказание принято с учетом отягчающего вину обстоятельства - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе суда.
 
В суде установлено, что Гусейнов действовал с прямым умыслом и осознавал общественную опасность своих действий, желал причинения тяжкого вреда здоровью Бекетовой, когда нанес ей удар кулаком в область лица.
 
"При этом он относился к последствию в виде смерти Бекетовой - матери четырех несовершеннолетних детей - неосторожно. В результате действий Гусейнова Бекетовой причинена шейно-затылочная травма, которая состоит в прямой причинной связи со смертью последней и квалифицируются как тяжкий вред здоровью по критерию опасности для жизни человека", - прокомментировали в пресс-службе.
 
С Гусейнова в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн тенге, из которых 4 млн в пользу 4 несовершеннолетних детей Бекетовой, оставшихся без матери.
 
Приговор пока не вступил в законную силу.
 

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