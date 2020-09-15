К 5 годам колонии приговорили бизнесмена за неуплату налогов в Алматинской области

Талдыкорган. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской области за неуплату налогов предпринимателя приговорили к пяти годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело в отношении руководителя ряда фиктивных фирм по факту уклонения от уплаты налогов расследовали сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В ходе следствия установлено, что данное лицо оказывало услуги строительно-монтажных работ путем внесения в налоговую отчетность фиктивных сведений о приобретении товаров и услуг. Своими действиями он совершил уклонение от уплаты налогов ряда организаций в бюджет, так как вносил в декларацию заведомо искаженные данные о доходах и расходах, скрывая объекты налогообложения и другие платежи. В результате преступных деяний государству причинен материальный ущерб на сумму 1 млрд 635 млн тенге в виде неуплаты налогов и обязательных платежей в бюджет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих, а также иных организациях сроком на 3 года.

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