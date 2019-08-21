Лидера общества казахской культуры в Москве подозревают в хищении 400 тыс. рублей

Москва. 20 августа. Kazakhstan Today - Лидера общества казахской культуры в Москве Ерназара Нуриева подозревают в хищении 400 тыс. рублей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня следователи намерены передать дело Ерназара Нуриева в суд. Его подозревают в хищении средств во время проведения фестиваля в Москве три года назад, сообщает НТВ

На фестиваль казахской песни "Алтын куз" столичные власти в 2016 году выделили около 2 млн рублей. Однако не все средства были использованы по назначению. В частности, согласно договору, финалисты конкурса должны были проживать в подмосковной гостинице. Но во время проверки оказалось, что в отеле никто из участников не бывал. А деньги якобы за проживание уже уплачены.

В общей сложности, согласно материалам дела, Нуриев стал богаче на 400 тыс. рублей.

В квартире лидера общества казахской культуры прошли обыски. При этом оперативникам и бойцам СОБРа пришлось применить силу, Нуриев не хотел открывать дверь, ее пришлось вскрывать. Денег там не нашли, но силовики собрали необходимые доказательства.

Пока следователям удалось доказать один эпизод хищения бюджетных денег, и по нему Нуриев признал свою вину.

Лидеру общества казахской культуры может грозить до 10 лет колонии.

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