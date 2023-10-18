Множество ножевых ранений нанесли девочке в Алматинской области: заведено уголовное дело  

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Шымкент. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента расследует дело владельцев трех кирпичных заводов, которые удерживали в рабстве десятки граждан Узбекистана.





О незаконном удержании людей полицейские узнали от сестры одного из похищенных узбекистанцев.





Позвонила жительница Актобе и сообщила, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомашине BMW. Женщина добавила, что ей скинули переписку между ее братом и неизвестным лицом, который угрожал молодому человеку и потребовал самостоятельно вернуться в Шымкент. Предварительно было установлено, что похищенный - гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте. При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет. Поэтому парень и сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью", - сообщает Polisia.kz .









После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент. В ходе проведения обысков оперативники на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев, все они граждане Узбекистана. Их приглашали на работу, а затем отбирали паспорта и заставляли трудиться бесплатно, угрожая расправой и периодически применяя физическое насилие.





25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО "Сана сезим", а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. В полицию в отношении подозреваемых поступило три официальных заявления от иностранных граждан.





Учитывая тяжесть совершенного преступления, сотрудники подразделений управления по борьбе с организованной преступностью городов Алматы и Шымкента провели специальные совместные оперативные мероприятия. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов, жителей Шымкента и Туркестанской области. Двое из них родные братья", - рассказали в полиции.





Polisia.kz





Подозреваемые арестованы, в отношении них начато досудебное расследование по статьям 126 "Незаконное лишение свободы" и 389 "Самоуправство" УК РК.





Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают борьбу с торговлей людьми. По статистике МВД, ежегодно в республике выявляется около 90 человек, попавших в незаконную эксплуатацию, из них около 75 - женщины.





Житель Костанайской области заявил о нахождении в рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.



