Талдыкорган. 27 апреля. Kazakhstan Today - Мотоциклист совершил смертельный наезд на пешехода в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
Авария произошла в Талгарском районе в ночь с 25 на 26 апреля, в результате погиб 27-летний мужчина. Мотоциклист, допустивший наезд на пешехода, был госпитализирован с различными травмами, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
Установлено, что мотоциклом с отсутствующим госномером управлял гражданин Узбекистана, 1995 года рождения. По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК. В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства дорожной аварии", - отметили в ведомстве.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства