МВД задержало преступную группу, обманувшую казахстанцев на 112 млн тенге  

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Павлодар. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре 16-летнему студенту колледжа назначили 7,5 года лишения свободы за закладки. Полицейские задержали его на улице города и обнаружили при нем психотропные вещества, а после еще и по месту жительства, сообщает - В Павлодаре 16-летнему студенту колледжа назначили 7,5 года лишения свободы за закладки. Полицейские задержали его на улице города и обнаружили при нем психотропные вещества, а после еще и по месту жительства, сообщает irbistv.kz





Как оказалось, 16-летний студент павлодарского колледжа занялся незаконным бизнесом через Telegram. Вел переписку с работодателем, отправлял фотоотчеты с геолакациями мест, куда делал закладки. Задержали закладчика полицейские, обратив внимание на его странное поведение.





Суд признал подростка виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.





Подросток и его адвокат в суде пытались доказать, что сбытом наркотиков он занимался с другом. Якобы тот ему и предложил подобный вид заработка. Однако доказательства вины знакомого не установлено. При этом на доход от закладок студент приобрел дорогой смартфон, которого по приговору суда в итоге лишился.





После оглашения приговора подростка взяли под стражу в зале суда, он с трудом смог сдержать слезы. Приговор не вступил в законную силу.



