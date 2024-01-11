10.01.2024, 08:20 46631
МВД задержало преступную группу, обманувшую казахстанцев на 112 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицией возбуждено уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году выявлен факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимости завладели денежными средствами в сумме более 112 млн тенге.
На сегодняшний день в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства. В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", - отметил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
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11.01.2024, 17:17 1721
Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву продлили арест
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву продлили арест, сообщает пресс-служба суда города Астаны.
9 января 2024 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бишимбаева К. до 9 марта 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
10.01.2024, 18:20 27241
Эпизоды по делу экс-министра культуры Мухамедиулы на рассмотрении суда - Антикор
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эпизоды по делу бывшего директора Национального музея и экс-министра культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы находятся на рассмотрении суда, заявил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
По эпизоду хищения бюджетных средств в отношении Арыстанбека Мухамедиулы в сумме 221 миллион тенге приговор уже состоялся. На данный момент есть еще дополнительные эпизоды по хищению бюджетных средств в особо крупном размере и незаконной приватизации школы высшего спортивного мастерства", - цитирует tengrinews.kz Армана Тлеукенова.
Также он добавил, что расследуется дело о рейдерском захвате гостиницы "Дипломат" и покушении на дачу взятки, сообщает kaztag.kz.
По всем фактам дела находятся на рассмотрении суда", - цитирует sputnik.kz официального представителя Агентства по противодействию коррупции.
Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы А. приговорен к 8 годам лишения свободы. Директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года.
Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Суд по делу экс-министра культуры начался 17 апреля.
Кроме Мухамедиулы, по делу проходили замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, а также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан.
6 июня прошлого года в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.
10.01.2024, 16:34 31431
Дело о гибели студента в Щучинске направлено в суд
По делу о вымогательстве задержаны 6 человек
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Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Резонансное уголовное дело о гибели 19-летнего студента в Щучинске направлено в суд, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
По факту гибели парня было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), оно направлено в суд. Еще одно дело возбуждено по факту вымогательства. По нему задержаны две группировки (6 человек), сообщил заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области Бахтияр Утекин.
За то, что допустили волокиту, ряд сотрудников был наказан в дисциплинарном порядке, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. МВД по данному факту проводило служебное расследование", - цитирует спикера портал 716.kz.
Напомним, в ночь на 6 октября на железнодорожных путях в Щучинске, на перегоне курорт Боровое - Джамантуз, было обнаружено тело студента четвертого курса Высшего технического колледжа. Досудебное расследование проводилось по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В соцсетях появилось обращение матери погибшего парня к президенту Казахстана и главе МВД, в котором она заявила, что ее сына убили члены преступной группы, занимавшиеся вымогательством.
Дополнительно возбуждены уголовные дела по статьям УК РК "Доведение до самоубийства", а также по заявлению родственников погибшего по статье 194, часть 2, УК РК о вымогательстве у него денежных средств.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента.
10.01.2024, 15:07 33516
Дело Кайрата Сатыбалдыулы по отмыванию доходов поступило в суд - Антикор
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по факту отмывания доходов завершено и находится в суде, сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.
На преступно добытые средства и прибыль от противоправных действий Кайрат Сатыбалдыулы приобретал различные имущества, в том числе за рубежом, размещал деньги в банках Казахстана и за границей", - цитирует Тлеукенова "Sputnik Казахстан".
Спикер также отметил, что есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов. По данному факту продолжается досудебное расследование.
Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 650 млрд тенге, которые возвращены государству", - приводит слова спикера Zakon.kz.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении.
10.01.2024, 10:17 41611
В Казахстане ликвидировали 15 особо опасных ОПГ
Фото: скриншот из видео
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности.
При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из которых осуждены 40. По остальным еще проводятся досудебные расследования", - проинформировали в КНБ.
По данным ведомства, мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в прошлом году ликвидировано 14 каналов незаконного оборота оружия.
09.01.2024, 19:55 61696
Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельными номерами
Водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный госномер
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Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 3 января патрульная полиция остановила на улице Талдыкоргана автомобиль с поддельным государственным номером. В ходе проверки установлено, что транспортное средство принадлежит акиму города.
Как пояснили в пресс-службе акимата региона, водитель автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" около 5.00 передвигался на KIA KhQoris, находящемся на балансе акимата. Его остановили сотрудники полиции. Было установлено, что водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный ГРНЗ. На момент остановки автомобиля аким Талдыкорган в машине отсутствовал.
По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. Водитель отбывает административный арест сроком пять суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год. По истечении срока наказания он будет уволен. По факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган", наложен штраф в размере 10 МРП", - сообщили в акимате.
09.01.2024, 19:24 62846
В Павлодаре подросток получил 7,5 года лишения свободы за закладки
После оглашения приговора юноша с трудом смог сдержать слезы
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Павлодар. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре 16-летнему студенту колледжа назначили 7,5 года лишения свободы за закладки. Полицейские задержали его на улице города и обнаружили при нем психотропные вещества, а после еще и по месту жительства, сообщает irbistv.kz.
Как оказалось, 16-летний студент павлодарского колледжа занялся незаконным бизнесом через Telegram. Вел переписку с работодателем, отправлял фотоотчеты с геолакациями мест, куда делал закладки. Задержали закладчика полицейские, обратив внимание на его странное поведение.
Суд признал подростка виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
Подросток и его адвокат в суде пытались доказать, что сбытом наркотиков он занимался с другом. Якобы тот ему и предложил подобный вид заработка. Однако доказательства вины знакомого не установлено. При этом на доход от закладок студент приобрел дорогой смартфон, которого по приговору суда в итоге лишился.
После оглашения приговора подростка взяли под стражу в зале суда, он с трудом смог сдержать слезы. Приговор не вступил в законную силу.
По информации на 13 ноября 2023 года, полицейские задержали 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях.
09.01.2024, 12:21 71666
Директора-взяточника задержали в Алматы
Взятка 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы проводит досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", сообщает пресс-служба ведомства.
Он подозревается в получении взятки в значительном размере 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации. Сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство", - рассказали в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.
Ранее за похожее преступление в Алматы задержали замакима Жетысуского района. Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?