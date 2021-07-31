На реке Жайык в Западно-Казахстанской области задержали браконьеров

УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - В Западно-Казахстанской области на реке Жайык сотрудники спецслужб задержали трех браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержание проходило вечером 27 июля. Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК и сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области при проведении рейдовых мероприятий в районе поселка Круглоозерное задержали трех человек, производивших незаконный лов рыбы осетровых видов.

На месте задержания обнаружены и изъяты две особи вида "стерлядь" общим весом 1,6 килограмма и одна молодь сома весом 0,2 килограмма.

Согласно расчетам, ущерб рыбным ресурсам составил более 467 тысяч тенге.

Ответственность за лов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных предусмотрена статьей 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Материалы, собранные сотрудниками инспекции переданы сотрудникам природоохранной полиции для возбуждения уголовного дела. Данный факт находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства