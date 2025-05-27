26.05.2025, 13:05 30766
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Карагандинской области
Изъято около тонны химических прекурсоров и более 500 граммов готового наркотика
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Караганда. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области пресечена деятельность нарколаборатории по производству мефедрона.
Подпольная нарколаборатория была ликвидирована в селе Жанакала Бухар-Жырауского района.
В ходе обыска изъято около одной тонны химических прекурсоров, а также более 500 г готового наркотика", - сообщает Polisia.kz.
Задержан подозреваемый - 38-летний житель Алматинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.
В полиции отметили, что это уже вторая крупная нарколаборатория, выявленная в регионе с начала года.
Ранее в селе Асыл была пресечена аналогичная преступная деятельность. Тогда полицейские изъяли около 200 кг наркотиков и профессиональное оборудование для их изготовления. По подозрению в организации подпольного производства задержаны двое жителей Алматы - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию нарколабораторий", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, с начала года в Казахстане ликвидировали 62 канала поставки наркотиков, изъято более 3,5 тонны запрещенных веществ.
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26.05.2025, 21:18 17931
Перекрыт канал поставки наркотиков в Астану из Испании
Фото: ДП на транспорте
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2025 года в результате спецоперации сотрудники департамента полиции на транспорте пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, прибывших в Астану из Испании, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи Астаны была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар. Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса.
23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. При обыске по месту его жительства обнаружены материалы для фасовки, весы, упаковка, а также записи, свидетельствующие о систематическом сбыте наркотиков через тайники-закладки", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, задержанный получал инструкции через зашифрованные мессенджеры и занимался фасовкой и сбытом наркотиков на территории столицы.
Международный канал поставки наркотиков был ликвидирован.
В мае суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось о пресечении деятельности нарколаборатории по производству мефедрона в Карагандинской области. Подпольная нарколаборатория была ликвидирована в селе Жанакала Бухар-Жырауского района.
26.05.2025, 14:14 28316
В Туркестанской области ликвидировали подпольное казино
Задержаны четверо подозреваемых
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Туркестан. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция задержала подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса, информирует пресс-служба областного департамента полиции.
В Туркестанской области оперативники выявили три нелегальных точки, предоставляющие услуги электронных азартных игр. В результате задержано четверо подозреваемых - два организатора и два администратора. Все они полностью признали свою вину.
В ходе обысков у задержанных изъяты три кассовых аппарата, компьютерная техника, денежные средства и другие вещественные доказательства.
В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится досудебное расследование. Комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, продолжается.
Напомним, в апреле был подписан закон, ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов в Казахстане.
26.05.2025, 10:27 37471
Гендиректор природного резервата "Бокейорда" подозревается в коррупции
Фото: Depositphotos
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Уральск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, сообщили Антикоре.
Он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в резервате. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", - отметили в ведомстве.
В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
26.05.2025, 10:06 34856
Вынесен приговор по делу о пожаре на АЗС в Жетысае
ЧП произошло летом прошлого года, погибли два человека
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Туркестан. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор двум лицам, обвиняемым в несоблюдении правил пожарной безопасности на автозаправочной станции, в результате чего погибли два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
29 апреля 2025 года суд за совершение преступления по несоблюдению правил пожарной безопасности, унесшего жизни двух человек, осудил водителя ТОО "JOL YRYSY" и его управляющего директора с назначением наказания каждому в виде 5 лет лишения свободы. Причиненный моральный и материальный ущерб возмещен частично", - уточнили в пресс-службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области.
24.05.2025, 15:53 96951
Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане
Тело обнаружили во время тушения пожара на первом этаже
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Талдыкорган. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из гостиниц Талдыкоргана во время тушения пожара обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями.
В пресс-службе департамента полиции области Жетысу заявили, что возбуждено уголовное дело. По горячим следам задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый", - сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДЧС, пожар произошел на первом этаже гостиницы в 04.14 на площади 20 кв. м. Возгорание ликвидировали в 04.29. Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе ребенка.
Напомним, вчера в Алматинской области ссора одноклассников закончилась убийством школьника.
24.05.2025, 15:04 101366
Ссора одноклассников закончилась убийством в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Школьник погиб в результате ссоры с одноклассником в городе Каскелене Алматинской области.
По данным СМИ, повздорившие одноклассники учились в 11-м классе.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицией внесено соответствующее представление в управление образования для принятия мер в рамках компетенции", - заявили в полиции.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
На днях в Министерстве просвещения обратились к выпускникам и их родителям с рекомендацией не устраивать пышные мероприятия, сбор денег, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.
23.05.2025, 15:11 142121
Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы
Сидя в полицейском автомобиле, задержанный выкрутил руль
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Алмалинском районе Алматы находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил дорожную аварию, выкрутив руль полицейского автомобиля.
Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак.
Задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
В результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.
В полиции также добавили, что в момент происшествия сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей.
23.05.2025, 12:15 136481
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший управляющий директор акционерного общества Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, отметили в АФМ, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.
На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в агентстве.
Ранее экс-руководитель отдела строительства Тараза был осужден на 4 года.
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