Ограбление АЗС раскрыли в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с помощью записи с камеры видеонаблюдения раскрыли ограбление АЗС, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили полицейские, 33-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество и кражи безработный украл 200 000 тенге.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый периодически приходил заработать на заправку, оказывая услуги пистолетчика (заправщика), иногда мыл лобовые стекла авто за мелочь. 15 июля текущего года он попросился на АЗС переночевать, так как не имел постоянного места жительства, ютясь у различных людей взамен за оказанную помощь по хозяйству. Работники согласились и оставили его на ночь. Около 04.30 он, выйдя с подсобного помещения, направился к кассе. Пользуясь тем, что кассир заснула, путем свободного доступа похитил денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении. 18 августа текущего года он был задержан в ВКО и уже доставлен в столицу. Подозреваемый дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.





По факту кражи начато досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять свое рабочее место и ценные вещи без присмотра.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-61-48 либо 102", - говорится в сообщении.

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