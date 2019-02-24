По делу о гибели 6-летнего ребенка в Актау пока никто не задержан

Актау. 31 января. Kazakhstan Today - В Актау уполномоченным государственным органам пока не удалось установить препарат, которым травили клопов, от отравления которым, предположительно, погиб 6-летний мальчик, передает Kazakhstan Today.

Сейчас по факту смерти ребенка и отравления трех членов семьи проводятся следственные мероприятия, сообщили в управлении охраны общественного здоровья Мангистауской области (УООЗ), пишет ИнАктау

По информации УООЗ, в день трагедии, 27 января, у отца пострадавшей семьи и погибшего шестилетнего сына была рвота. Маленькому мальчику стало плохо, вызвали скорую, и он в экстренном порядке был доставлен в областную детскую инфекционную больницу, где впоследствии скончался.

Изначально медики подозревали у него пищевую токсикоинфекцию. Мама ребенка сообщила, что в тот день он и отец пили кефир. Версия пищевого отравления не подтвердилась. Позже, в ходе эпидрасследования, было установлено, что за несколько дней до случившегося в двух квартирах жилого дома проводилась дезинсекция против бытовых насекомых", - сказали в УООЗ.

Версии того, кем проводилась дезинсекция, у госорганов пока разнятся. По информации УООЗ, в одной из квартир владельцы травили клопов сами, а в другой квартире работами занимался зарегистрированный ИП, использовав разрешенный в РК и нетоксичный препарат "Агран". Но, по версии департамента полиции по Мангистауской области, в обеих квартирах жильцы проводили дезинсекцию самостоятельно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Полиция в силу того, что ведутся следственные мероприятия, пока никого не задержала.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов опрашиваются все жильцы дома, проводятся все необходимые мероприятия", - добавили в полиции.

Двоих пострадавших детей, трех и четырех лет, уже выписали из больницы.

Как напомнил портал, ЧП случилось 27 января в девятом доме 13-го микрорайона. В областную детскую инфекционную больницу были доставлены трое несовершеннолетних детей: трех, четырех и шести лет. Последний, несмотря на все усилия врачей, скончался.

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