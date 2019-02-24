Почти 40 групп автоворов задержаны в Алматы

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Полиция Алматы сообщила о пресечении преступной деятельности почти 40 групп, совершавших кражи из автомашин, передает Kazakhstan Today.

По данным управления криминальной полиции города, в группах участвовали 85 человек. Они были задержаны, как по горячим следам, так и в результате оперативных мероприятий.

Больше всего кражам подвержены транспортные средства, оставленные без присмотра и не имеющие элементарные средства защиты. К примеру, один из похожих эпизодов имел место накануне в микрорайоне Жетысу в Ауэзовском районе города. Поздно ночью К. путем разбития стекла автомашины марки "Тойота-Камри", похитил видеорегистратор. Однако скрыться с награбленным ему не удалось: мужчина был задержан с поличным нарядом дорожно-патрульной полиции "Буран-087". Досудебное расследование по данному факту проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Кража чужого имущества". Личность К. проверяется на причастность к другим аналогичным эпизодам", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В оперативном подразделении городского ДТ также сообщили, что в минувшем году пресечена преступная деятельность 49 групп, занимавшихся разбойными нападениями, 124 - грабежами, 27 групп, совершавших квартирные кражи, 39 - совершавших кражи с автомашин, 55 - личного имущества в общественных местах, 16 групп, похищавших и угонявших автомашины.

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