Полицейский брал деньги и присваивал премии своих подчиненных

Атырау. 14 января. Kazakhstan Today - Атырауский городской суд №2 вынес приговор командиру патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области и его заместителю, обвеявшимся по статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями), передает Kazakhstan Today.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале прошлого года 45-летний подполковник Айбек Мырзахметов был назначен командиром патрульно-полицейской роты и почти сразу после назначения начал брать деньги у своих подчинённых. Для этого он собирал сведения о тех инспекторах, у кого "на счету" мало выявленных административных правонарушений, а затем требовал у них деньги взамен на обещание не наказывать по службе, пишет "Ак Жайык".

Первой его жертвой стал инспектор из Жылыойского района, которому Мырзахметов указал отправить 35 тысяч тенге через Kaspi Gold, причём на карточку своего заместителя, 37-летнего капитана Ерболата Утенова. Действуя в дальнейшем по той же схеме, Мырзахметов до августа прошлого года "заработал" в общей сложности 715 тысяч тенге.

Установлено также, что Мырзахметов потребовал и получил от своих подчинённых часть премий, которыми их вознаградили за несение сверхурочной службы во время карантина. Общая сумма составила 180 тысяч тенге.

Инспектора, находясь в полной служебной зависимости от командира, согласились предоставить ему данные средства", - сказано в приговоре суда.

Вина его заместителя заключается в том, что он, зная о "черной кассе" своего начальника, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Суд приговорил Мырзахметова к одному году ограничения свободы, Утегенова - к штрафу в размере 833 тыс. тенге. Оба лишены полицейских званий, а также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Как сообщили в городском суде №2, нанесенный гражданам ущерб был возмещен и потерпевшие не имеют претензий к подсудимым. При вынесении приговора были также учтены "небольшая степень тяжести коррупционного преступления" и наличие малолетних детей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства