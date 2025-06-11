10.06.2025, 09:15 45676
Преступную группу вымогателей задержали в Алматы
Фото: polisia.kz
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июня сотрудники управления по борьбе с преступностью ДП Алматы совместно с КНБ и прокуратурой задержали группу лиц, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
В одном из эпизодов установлено, что злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении иностранного гражданина, незаконно удерживали его в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге", - отметили в МВД.
Также зафиксированы факты незаконного хранения оружия и участия в противоправных конфликтах. Проведены 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие, а также наркотические вещества.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Напомним, весной группу вымогателей задержали в Уральске.
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11.06.2025, 10:21 2051
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге
Пострадали более ста граждан
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Актобе. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", - отметили в АФМ.
По данным ведомства, в результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - уточнили в АФМ.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.
11.06.2025, 09:49 4016
Разыскиваемый казахстанской полицией иностранец задержан в Черногории
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве Черногории задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим ТОО", - проинформировали в МВД.
Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.
Напомним, находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании.
10.06.2025, 15:44 33131
Насиловавших пациенток психиатрической клиники санитаров осудили в Шымкенте
Фото: Pexels.com
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Шымкент. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники, сообщает пресс-служба суда города Шымкента.
Как выяснило следствие, в июле 2024 года два санитара-контролера женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области неоднократно насиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Свои издевательства медработники совершали в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, пользуясь беспомощным состоянием пациенток, отметили в суде.
Суд приговорил насильников к лишению свободы на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Также в пользу каждой из потерпевших суд взыскал по 10 млн тенге морального вреда.
Ранее сообщалось, что экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.06.2025, 11:21 41191
Казахстанца осудили на пять лет по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков
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Актау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау казахстанца осудили на пять лет лишения свободы по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
К., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива "СК 2032" и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе "МИЗАМ" в Актау. В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что с санкции суда наложен арест на его имущество - земельный участок площадью 8 тысяч квадратные метров стоимостью 200 млн тенге.
Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших", - добавили в пресс-службе.
Ранее более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.06.2025, 11:07 42566
Похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане
Фото: polisia.kz
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қару" были изъяты оружие и экипировка, похищенные во время январских событий в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
В частности, по итогам мероприятия:
- из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств;
- обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами;
- изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты;
- добровольно сдано 87 единиц оружия.
Проверкой охвачено свыше 29 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечено к административной ответственности. Сотрудниками полиции проверено более 10 тысяч крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Напомним, в Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.06.2025, 09:59 44201
МВД пресекло канал поставки SIM-карт в соседнее государство
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве, который закупал SIM-карты и отправлял их за границу, сообщает Polisia.kz.
Астанчанин обратился в полицию и рассказал, что его обманули, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники, злоупотребляя доверием, похитили у него 6,5 млн тенге. В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска 1996 года рождения. Задержание прошло при поддержке прокуратуры Астаны", - отметили в МВД.
Задержанный подозревается в пособничестве мошенникам.
Подозреваемый закупал и регистрировал SIM-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти SIM-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков. Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2000 SIM-карт, зарегистрированных на казахстанцев", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что за каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек. Канал поставок SIM-карт за границу перекрыт. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он причастен к другим подобным случаям.
09.06.2025, 19:17 62661
В Петропавловске изъяли самую крупную партию "синтетики" с начала года
У 23-летнего астанчанина изъяли свыше 0,5 кг наркотиков
Фото: ДП СКО
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Петропавловск. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 23-летний житель Астаны приехал в Петропавловск для распространения синтетических наркотиков. В апреле его задержали полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ по СКО, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
На съемной квартире, где проживал задержанный, а также в указанных им "закладках" были изъяты свертки, в которых находилось свыше 0,5 кг порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики α-PvP и мефедрон. По данному факту проводится расследование.
Это самая крупная партия "синтетики", изъятая полицейскими в этом году. Всего с января в области зарегистрировано 139 наркоправонарушений, из них 66 фактов сбыта, изъято свыше 40 кг различных наркотических средств и психоактивных веществ.
Ранее в Алматы ликвидировали наркоканал из США. Изъято более 43 кг марихуаны.
09.06.2025, 14:51 75081
Грузия выдала Казахстану фальшивомонетчика
В 2024 году казахстанец ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот с их перемещением через государственную границу Казахстана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
По данным ведомства, казахстанец подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане. После совершенных преступлений он скрылся и был объявлен в международный розыск.
В мае злоумышленник был задержан в Грузии и экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена, напомнили в ведомстве.
Напомним, скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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