16.01.2026, 14:45 43716

Расследование жестокого убийство девушки в Шымкенте: создана спецгруппа

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий
Расследование жестокого убийство девушки в Шымкенте: создана спецгруппа
Фото: polisia.kz
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел сделало заявление о расследовании уголовного дела о жестоком убийстве девушки в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки в городе Шымкенте находится на контроле Министерства внутренних дел. По всем изложенным в публичном пространстве фактам и доводам, касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка. В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников", - говорится в сообщении.


В МВД заверили, что в рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых тщательно проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения", - добавили в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Вчера стало известно, что подозреваемого арестовали.

Ранее в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:девушкаУбийствоМВДЗаявление

новости по теме

16.01.2026, 16:17 39421

Полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске

Пытаясь свести счеты с жизнью, девочка выпрыгнула с пятого этажа
Полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске
Фото: Depositphotos
Уральск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проводит расследование после заявлений о многолетней травле и попытке суицида девочки-подростка в Уральске.

Согласно информации, появившейся в соцсетях, в Уральске ученица 10-го класса в течение многих лет терпела издевательства и травлю со стороны сверстников. В итоге девочка пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа.

Девочка получила тяжелые травмы и сейчас проходит лечение и психологическую реабилитацию дома - отец подчеркивает, что она категорически отказывается возвращаться в прежнюю школу", - говорится в публикации.


В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данной информации проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, с приоритетным обеспечением прав и безопасности несовершеннолетнего.

Все доводы и заявления родственников приняты и находятся на контроле, проверяются в установленном законом порядке. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.


Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней не подлежит разглашению до завершения необходимых процессуальных действий.

Ранее стало известно о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой в Актау. Школьницу насиловали, избивали и снимали происходящее на телефон. После случившегося девочка погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Школьницатравлясуицидбуллинг
16.01.2026, 15:41 41881

Ущерб в 6,5 млрд тенге: из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку

Ей грозит до 12 лет лишения свободы
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшей более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

В Казахстан экстрадирована гражданка РК, подозреваемая в организации и руководстве финансовой пирамидой World Busines Consulting. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности.

Сообщается, что структура действовала в Астане и ряде других городов, а к противоправной деятельности были причастны несколько соучастников, которые ранее уже осуждены к реальному лишению свободы.

После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в области Абай была пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:экстрадицияГрузияФинпирамида
16.01.2026, 13:57 47651

В Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании

Возбуждено уголовное дело
В Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании
Фото: depositphotos.com
Шымкент. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несовершеннолетняя девушка из города Шымкента заявила о похищении и изнасиловании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Информация о произошедшем распространилась в Сети.

Несовершеннолетняя девушка из Шымкента заявила, что ее против воли похитили, привезли в дом, затем родственники подозреваемого уговаривали ее остаться, а после отказа написать собственноручное письмо о том, что она не имеет претензий, родственники единогласно организовали изнасилование. По ее словам, никого не привлекли к ответственности", - пишет инстаграм-паблик egovpress.


Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции города.

По заявлению жительницы города Шымкента полицией возбуждено уголовное дело. Все участники доставлены в управление полиции. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела. По окончании расследования будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе.


Ранее в Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:девушкаПохищениеШымкент
16.01.2026, 12:43 50891

Жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца

Приговор не вступил в законную силу
Жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца
Фото: pexels
Туркестан. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Туркестанской области приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об истязании своего 70-летнего отца, сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.

Приговором суда подсудимому С. назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.

Подсудимый С. систематически избивал своего 70-летнего отца, который с 2020 года находился в плохом состоянии здоровья и испытывал трудности с передвижением. В результате побоев потерпевшему были причинены физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести", - добавили в суде.


Напомним, в сентябре шокирующие кадры, на которых житель Туркестанской области издевается над своим пожилым отцом, появились в соцсетях. Подозреваемого задержали.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
15.01.2026, 20:47 98101

Житель Алматинской области убил жену в ходе семейной ссоры

Женщину с ранами обнаружили родственники
Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Рыскулов Алматинской области задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники", - проинформировали в полиции.


Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства", - уточнили в ДП.


Ранее на 14 лет осудили казахстанца за жестокое убийство жены в области Жетысу.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:женаУбийствоножевые ранения
15.01.2026, 19:08 103151

В Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге

Двое подсудимых приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а третий - к 9 годам лишения свободы
В Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников авиакомпании Fly Arystan, обвиняемых в присвоении и хищении вверенных денежных средств, а также их легализации, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что подсудимые, являясь менеджерами и (один из них. - Прим. ред.) директором департамента, в период с 2019 по 2024 годы присвоили денежные средства. На похищенные средства ими были приобретены движимое и недвижимое имущество", - проинформировали в суде.


Как отметили в пресс-службе, подсудимые вину не признали.

Приговором суда двое признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Третий подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в суде.


Также поясняется, что иск потерпевшей стороны удовлетворен, ущерб взыскан с подсудимых в солидарном порядке. Имущество, добытое преступным путем, конфисковано в счет возмещения ущерба потерпевшей стороне.

Напомним, в декабре 2024 года журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале написал, что "в авиакомпании Air Astana выявили хищения более чем на миллиард тенге".

Позже в пресс-службе авиакомпании сообщили, что руководство Fly Arystan выявило факты хищения денежных средств и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования, по результатам которого нарушения подтвердились.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудПриговорхищениеFlyArystan
15.01.2026, 16:09 114206

В Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки

Правовая оценка будет дана по результатам досудебного расследования
В Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки
Фото: depositphotos
Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве 21-летней девушки, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. В отношении подозреваемого с санкции суда избрана мера пресечения - арест. По всем доводам и фактам, изложенным родными погибшей, проводится проверка. Правовая оценка будет дана по результатам досудебного расследования", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на личном контроле начальника ДП Шымкента.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ШымкентдевушкаУбийствоАрест
15.01.2026, 10:56 102841

АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС

Наложен арест на загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомашину
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщили в агентстве.

В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда. После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг. Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов. В результате клиники незаконно получили выплаты из средств фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге", - проинформировали в АФМ.


Сообщается, что "в январе 2024 года часть преступного дохода - 364 млн тенге - выведена на личные счета руководителя и его супруги".

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в Астане, а также автомашину. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:хищениеФСМСАФМ

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов