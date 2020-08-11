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Разбойное нападение на АЗС совершено в Актобе

10.08.2020, 14:18 20548
Разбойное нападение на АЗС совершено в Актобе
Актобе. 10 августа. Kazakhstan Today - Разбойное нападение на АЗС совершено в Актобе, передает Kazakhstan Today.
 
По информации областного департамента полиции, нападение на АЗС совершено 30 июля, около 3 часов ночи. Налетчик подошел к кассе и, угрожая ножом, потребовал деньги у кассирши, пишет "Диапазон".
 
Находящийся в холле охранник вступил в противостояние с разбойником. Однако злоумышленник оттолкнул охранника и смог убежать.
 
Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления. В течение суток был установлен 22-летний подозреваемый, которого через несколько дней задержали.
 
Нападавший дал признательные показания. Также изъято орудие преступления - нож. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой). Подозреваемый водворен в ИВС.


 

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