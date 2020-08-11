Актобе. 10 августа. Kazakhstan Today - Разбойное нападение на АЗС совершено в Актобе, передает Kazakhstan Today.

По информации областного департамента полиции, нападение на АЗС совершено 30 июля, около 3 часов ночи. Налетчик подошел к кассе и, угрожая ножом, потребовал деньги у кассирши, пишет "Диапазон"

Находящийся в холле охранник вступил в противостояние с разбойником. Однако злоумышленник оттолкнул охранника и смог убежать.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления. В течение суток был установлен 22-летний подозреваемый, которого через несколько дней задержали.

Нападавший дал признательные показания. Также изъято орудие преступления - нож. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой). Подозреваемый водворен в ИВС.









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