Студенты и дорожные рабочие подрались в Экибастузе

Фото: скриншот/@zhaloba_ekibastuz

ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Массовая драка произошла около колледжа между студентами и рабочими в Экибастузе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На кадрах видно, как один молодой человек вцепился в другого. В это время еще один парень с силой бьет одного из оппонентов по спине совковой лопатой, оба падают на асфальт. К драке подключается четвертый парень и начинает бить кулаками и пинать лежащего на асфальте. Пятый пытается разнять дерущихся. Остальные подбадривают криками:"Правильно! Идите работать!"

Нарушители общественного порядка доставлены в управление полиции города Экибастуза. По данному факту проводятся следственные мероприятия", - прокомментировала видео в Instagram пресс-служба управления полиции города.

Горожан шокировало видео, снятое очевидцами. По словам пользователей соцсетей, "дорожные рабочие не в первый раз цепляются к студентам".





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При мониторинге социальной сети на одном из пабликов города Экибастуза опубликовано видео, где запечатлен момент драки, - рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе областного департамента полиции. - По данному факту сотрудниками полиции города Экибастуза задержаны участники, все они взрослые. Установлено, что конфликт произошел между рабочими одного из ТОО и парнями, которые находились в состоянии опьянения и мешали им работать".





По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).





Участникам массовой драки грозит штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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