Торговцы несуществующей криптовалютой обманули казахстанцев на 1 млрд тенге

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Мошенники обманули казахстанцев на 1 млрд тенге, продав им несуществующую криптовалюту, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Распространение в режиме изоляции практики дистанционных покупок и онлайн-услуг способствовало кратному росту числа интернет-мошенничеств. Буквально недавно в Алматы была разоблачена преступная группа, организовавшая схему интернет-махинаций. Преступники ввели в обращение лжекриптовалюту и завладели деньгами в сумме более 1 млрд тенге почти 800 наших граждан", - сообщил сегодня на брифинге СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

В этой связи он призвал граждан быть более бдительными при совершении операций с электронными платежами: "вначале удостоверьтесь, что эти системы и реклама являются реальными".

Наряду с этими глава МВД отметил тенденцию размещения в СМИ агрессивной рекламы с участием известных личностей, в том числе артистов. "Такие методы использовались при создании финансовых пирамид "Выгодный заем", "Гарант 24 Ломбард", "Эстейт ломбард". От их действий 39 тыс. вкладчиков лишились более 8 млрд тенге и имущества. Многие из них сейчас находятся в крайне затруднительном материальном положении, сообщил Тургумбаев.

Он уточнил, что для расследования этой схемы в МВД была создана оперативно-следственная группа, куда вошли следователи из всех регионов РК.

Уже расследуется уголовное дело в отношении 25 руководителей региональных филиалов. Три учредителя, которые скрылись за пределами страны, в настоящее время задержаны и возвращены на родину: один из Молдовы, один из Кыргызстана, один из России. Данное дело находится на контроле", - заключил глава МВД.

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