12.05.2023, 12:52 51461
У жителя Шымкента изъята крупная партия героина
Заведено дело по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств"
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция изъяла у 49-летнего жителя Шымкента 70 граммов героина.
В ходе рейдовых мероприятий в вечернее время подозрение полицейских вызвал мужчина, находившийся внутри заброшенного здания на территории Енбекшинского района. Заметив приближение полицейских, он попытался убежать, но был задержан. При проверке сотрудники полиции обнаружили в его сумке 4 полиэтиленовых пакета с наркотическими средствами, в одном из которых находилось 49 расфасованных свертков с разовой дозой порошка", - сообщает Polisia.kz.
При обыске в доме у 49-летнего горожанина изъяты два пластиковых контейнера и один пакетик с порошкообразным наркотическим веществом, а также настольные весы для его расфасовки.
Согласно заключению экспертизы изъятые наркотики являются героином общим весом свыше 70 граммов и марихуаной.
Факт зарегистрировали статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств".
Подозреваемого взяли под стражу. Выяснилось, что он был ранее судим за аналогичное преступление.
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13.05.2023, 11:51 4891
Экс-главу НПП "Атамекен" арестовали на два месяца
Фото: pexels.com
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главу национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.
12 мая специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что экс-председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов был задержан 10 мая. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
12.05.2023, 20:49 33221
Из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За апрель и май на таможенном посту "Ауежай Астана" департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза одного слитка аффинированного золота, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением Астана - Анталия задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные на сумму 118 392 доллара, 28 750 рублей, 92 885 евро.
Напомним, в Казахстане действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, а также вывоз аффинированного золота.
В конце апреля на таможенном посту международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечен факт контрабанды янтаря общим весом 336 граммов.
Незаконный ввоз двухместного легкомоторного самолета в Казахстан пресекли омские таможенники. Авиатехнику пытались вывезти из России без разрешительных документов.
12.05.2023, 19:30 39136
Полицейского приговорили к 7 годам колонии за покровительство незаконному бизнесу
Фото: polisia.kz
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Петропавловск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая приговором суда Петропавловска по статье 366, часть 3, пункт 4, УК РК осужден начальник отделения МПС управления полиции города ДП по СКО. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.
Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.
Таким образом, департамент Агентства РК по противодействию коррупции по СКО пресек незаконную реализацию тысячи блоков табачной продукции и 5 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.
Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе пожизненно.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Костанае был задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.
Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО. Причиненный ущерб государству предварительно составил 800 000 тенге.
12.05.2023, 18:07 42861
Главу управления культуры Алматинской области подозревают в хищении бюджетных средств
Фото: Depositphotos
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Конаев. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области подозревается в хищении бюджетных денежных средств, сообщает департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области.
Проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области" и других лиц. Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению", - проинформировали в пресс-службе.
По данным департамента, 30 апреля руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в департаменте.
Ранее заведующую детсадами в Шымкенте осудили на 5 лет за хищение свыше 19 млн тенге.
12.05.2023, 13:07 50736
Наркотики в коробке из-под игрушек пытались провезти в Астану из США
Товар был направлен из США в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Группа лиц пыталась ввезти в Казахстан из США наркотические средства в коробке из-под игрушек, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Товар был направлен из Штатов в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану.
В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Получателем указанной посылки указан житель города Астана", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 граммов. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину.
Далее пересылка наркотика проходила под контролем сотрудников столичного департамента АФМ. Получатель и отправитель были задержаны и водворены в ИВС.
Напомним, ранее у жителя Шымкента изъяли крупную партию героина.
А в Костанае был задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.
12.05.2023, 11:23 53576
Группа пьяных жителей Петропавловска жестоко избила подростков
Дело заведено по статье "Хулиганство"
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Петропавловск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело по статье "Хулиганство" заведено по факту избиения группой мужчин трех 16-летних подростков.
7 мая около 00.58 в полицию Петропавловска сообщили о том, что на улице Интернациональная происходит драка.
Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК "Хулиганство", - сообщает Polisia.kz.
К настоящему времени задержан подозреваемый 2003 года рождения. Проводятся следственные действия.
Ранее в соцсетях появилась публикация, в которой говорится о нападении шестерых пьяных мужчин на подростков.
6 мая в 22.30 возле кафе "Чикен", Интернациональная, 27, произошло нападение шести нетрезвых мужчин на двух несовершеннолетних подростков. Один из них лежит в ДОБ, второй имеет инвалидность по заболеванию. Эти звери били по голове по очереди", - сообщает автор поста.
Напомним, в конце апреля в Алматы очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. Один из пострадавших получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
11.05.2023, 20:13 74326
АЗРК начато расследование в отношении КТЖ и аэропорта Астаны
Фото: pexels
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимур Каленов в ходе брифинга сообщил о начатом расследовании в отношении аэропорта Астаны и КТЖ.
Глава ведомства сообщил, что в 2023 году департамент начал расследования в отношении трех субъектов:
- АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" - пункт 3 статьи 169 ПК "Антиконкурентные соглашения" по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей - передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается;
- АО "НК "Қазақстан темір жолы" - введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок, предусмотренного статьей 194 ПК "Антиконкурентные действия (бездействие), соглашения государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка".
По информации Каленова, КТЖ заключил трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment & Development Company Limited, в рамках которого принял на себя обязательства не создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции "Хоргос - Алтынколь".
Тимур Каленов добавил, что в 2022 году департамент провел 31 расследование. Из них завершено 23, результаты 17 расследований направлены в соответствующие органы, по результатам 6 расследований не выявлены нарушения законодательства, по 8 делам расследования еще идут.
11.05.2023, 13:13 84696
Почти полкилограмма героина изъяли у карагандинки
При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские изъяли у 52-летней карагандинки почти полкилограмма героина, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города установлена 52-летняя женщина. При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина общим весом 448 граммов", - проинформировали в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование.
Напомним, в Казахстане с начала года изъято 11 килограммов героина и 32 килограмма опия.
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