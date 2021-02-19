Ущерб государству более чем на 650 млн тенге нанесла жительница Актобе

Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность жительницы областного центра, которая в период с 2017 по 2019 годы занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории региона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, женщина в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала деньги через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 миллионов тенге.

Приговором суда №2 Актобе, женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 216 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

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