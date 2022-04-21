Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков

Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности", - проинформировали в пресс-службе агентства.
По данным АФМ РК, в обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ", - добавили в пресс-службе.