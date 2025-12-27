26.12.2025, 11:19 26406
В 2025 году в Казахстане возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ
Фото: news.ivest.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ. Об этом рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, сообщает Polisia.kz.
Возбуждено 70 дел в отношении преступных структур. Это по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Возбуждено 10 дел по транснациональным ОПГ", - сказал Куандык Алпыс.
Он отметил, что сегодня организованная преступность все чаще смещает акцент в экономическую сферу, используя сложные финансовые схемы, легализацию преступных доходов и транснациональные связи.
Кроме того, представитель МВД рассказал о самых крупных спецоперациях за этот год.
В этом году на территории Жамбылской области нашими коллегами была ликвидирована целая схема, связанная с незаконным хищением золотосодержащего материала. Ликвидировано восемь подпольных цехов. Ущербы большие - свыше 400 млн тенге. Задержано более 50 лиц. В настоящее время привлекаются к ответственности. Уголовное дело еще расследуется", - сообщил Куандык Алпыс.
Также, по его словам, была выявлена законспирированная схема в Костанайской области.
Организатор схемы под видом разрешения соответствующей работы, связанной с вырубкой леса и лесозаготовкой, на самом деле занимался незаконной вырубкой леса, лесных насаждений. По своим незаконным каналам он их реализовывал. Задержано около 20 человек. Расследование проводится. Устанавливаются объем вырубленного леса и ущерб, нанесенный государству", - отметил он.
новости по теме
26.12.2025, 15:30 19356
Жительница Акмолинской области оформила кредиты на пенсионеров на сумму более 7 млн тенге
Суд приговорил мошенницу к двум годам и четырем месяцам лишения свободы
Рассказать друзьям
Кокшетау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Судом Сандыктауского района рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы села, которая обманным путем оформила кредиты на сумму более 7 млн тенге на своих соседей и местных пенсионеров, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Как установило следствие, подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без их ведома оформляла банковские кредиты, а полученные денежные средства использовала в собственных интересах, причинив потерпевшим материальный ущерб.
В итоге мошенница была приговорена судом к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.
26.12.2025, 13:03 23536
Оборот более 50 млн тенге: в Актобе ликвидирован интернет-наркомагазин
Изъято более 10 килограммов психотропных веществ
Рассказать друзьям
Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Общий оборот магазина составил более 50 млн тенге. Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводилось по банковским картам дропперов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по всем указанным фактам проведены досудебные расследования.
По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Астане. Изъято более 10 килограммов психотропных веществ. В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован",- добавили в прокуратуре.
Напомним, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, продолжают фиксироваться в разных регионах страны.
К примеру, 4 декабря сообщалось, что в Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи.
8 декабря появилась информация о том, что лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы. Возбуждено уголовное дело.
Позже появилась информация о задержании подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков в ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 14 декабря в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин - 0,999 кг, опий - 3,620 кг и гашиш - 25,949 кг.
26.12.2025, 10:20 27966
АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау"
Фото: АФМ
Рассказать друзьям
Темиртау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау" (правопреемником является АО "Qarmet"), сообщили в пресс-службе агентства
По данным АФМ, "в 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки". Однако директор ТОО, "используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода".
С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие - ТОО "Кузет 2050", сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта", - уточнили в ведомстве.
Похищенное имущество подозреваемый легализовал через подконтрольные ТОО.
В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
25.12.2025, 15:17 53321
Несовершеннолетнему насильнику малолетней вынесли приговор в Туркестанской области
Подсудимый получил 10 лет колонии
Рассказать друзьям
Туркестан. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области несовершеннолетнего насильника маленькой девочки приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областного суда.
Как установлено судом, в июле нынешнего года подсудимый под предлогом беседы на улице увел под мост маленькую девочку и там, воспользовавшись ее беспомощностью, изнасиловал.
Назначая наказания, суд учел несовершеннолетие подсудимого, отсутствие судимости и частичное признание вины.
В итоге насильник получил 10 лет лишения свободы. Также с него взыскан моральный вред в размере 8 млн тенге в пользу потерпевшей.
Ранее о зверских издевательствах над 13-летней девочкой стало известно в Актау. В Акмолинской области насильник девочки получил пожизненный срок. В Туркестанской области изверг изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю. В Кызылординской области девушку принуждали заниматься проституцией и принимать наркотики.
Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений против детей, совершаемых в том числе и самими несовершеннолетними.
25.12.2025, 13:36 56936
Главный редактор КазТАГ задержан и переведен под домашний арест - источник
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный редактор КазТАГ Амир Касенов был задержан и водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
Досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации. В ходе расследования следственные действия осуществлялись поэтапно, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря главный редактор КазТАГ задержан и водворен в ИВС ДП города Астаны", - заявили в пресс-службе.
В полиции подчеркнули, что следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Позже президент "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова на своей странице в Сети сообщила, что Амира Касенова перевели под домашний арест.
Напомним, КазТАГ за март-декабрь 2025 года опубликовал свыше ста материалов, в которых затрагивались уголовные дела в отношении бывших сотрудников компании, звучали обвинения в адрес руководства холдинга в создании "финансовой пирамиды" и выводе средств в офшорные юрисдикции, а также утверждения об утрате клиентских средств брокерской компанией, пишет издание "Курсив".
В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. При этом, как подчеркнули в компании, Freedom Finance направляла предупреждение о том, что будет вынуждена обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководства редакции к уголовной и административной ответственности, хотя компания ранее рассматривала возможность внесудебного урегулирования посредством удаления публикаций, содержащих, по мнению компании, заведомо ложную информацию, и публикации опровержения.
Однако до сегодняшнего дня мы не наблюдаем ответных действий со стороны КазТАГ", - заявили в Freedom Finance.
Главред КазТАГ Амир Касенов на своей странице в Сети заявил о пытках.
При этом в департаменте полиции подчеркнули, что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках, являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".
В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.
В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.
Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса также заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом.
Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.
В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.
В уголовном деле в отношении бывшего работника Виталия Светового, которое в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Светового и выступает в суде именно в этом статусе", - заявил адвокат Александр Камендровский.
Также, по его словам, вместе с делом в отношении Светового активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело в отношении бывшего работника Темирлана Бекова.
Однако департамент экономических расследований Астаны прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сотрудника Freedom Finance Темирлана Бекова, которое было инициировано по заявлению одной из клиенток брокера. В ходе разбирательства следователи не нашли в его действиях состава преступления, что подтвердила и столичная прокуратура, отмечает "Курсив".
Кроме того, по информации Freedom Finance, "в производстве суда в настоящее время находится дело на основании иска Бекова к Капаровой о возмещении морального вреда".
25.12.2025, 10:27 62051
АФМ выявило схему незаконного присвоения квартир для уязвимых слоев населения в Астане
Подозреваемые находятся под стражей
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности судебной администрации при координации Генпрокуратуры начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоев населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью, сообщили в пресс-службе АФМ.
Сообщается, что в 2014-2016 годах бывший глава одного из жилищно-строительных кооперативов организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был приговорен к 8 годам лишения свободы. В последующем завершение строительства домов было обеспечено акиматом Астаны, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоев населения.
По данным АФМ, после освобождения из мест лишения свободы он разработал новую противоправную схему.
Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных задним числом. В результате более 80 "псевдодольщиков" признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации", - говорится в сообщении.
После безвозмездного получения квартир подозреваемый и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам, сообщили в агентстве.
Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - проинформировали в АФМ.
24.12.2025, 15:23 86716
Насиловали, избивали и снимали на телефон: о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой стало известно в Актау
Рассказать друзьям
Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
Информация о жестоком надругательстве над 13-летней девочкой появилась на странице фонда "Не молчи" в соцсетях. Согласно информации, еще в сентябре 2024 года семиклассницу после школы затащили на стройку, где подвергли групповому изнасилованию и жестоким побоям. Канцелярским ножом на руке изверги вырезали ей ругательное слово. Происходящее снимали на телефон.
Сообщается, что случаев насилия было несколько. Пострадавшая девочка долгое время не рассказывала о происходящем родителям.
По данным фонда, после случившегося школьница погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.
Также авторы публикации утверждают, что насильники не задержаны и до сих пор находятся на свободе.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней". Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений против детей, совершаемых в том числе и самими несовершеннолетними.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
В Акмолинской области насильник девочки получил пожизненный срок. В Туркестанской области изверг изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю.
В Кызылординской области девушку принуждали заниматься проституцией и принимать наркотики.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
24.12.2025, 13:58 78656
Житель Туркестанской области получил пожизненный срок по делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суде по уголовным делам Туркестанской области приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы по делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда подсудимому путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначено пожизненное лишение свободы. С подсудимого в пользу представителя потерпевшей взыскан моральный вред в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вина подсудимого полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела. Также сообщается, что приговор суда не вступил в законную силу.
6 июня 2025 года около 00.30 подсудимый напал на несовершеннолетнюю продавца магазина Қ., возвращавшуюся домой после работы. Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую, умышленно причинив ей смерть", - добавили в суде.
Ранее жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.12.2025, 09:40КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия 26.12.2025, 14:51В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства51811В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства 26.12.2025, 15:0350386Президент подписал поправки по вопросам охраны историко-культурного наследия 26.12.2025, 16:1246356Государство усиливает контроль над урановыми ресурсами: президент подписал закон 26.12.2025, 12:2544666Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге 22.12.2025, 13:24Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео269876Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео 21.12.2025, 18:44258916Ушел из жизни актер Асанали Ашимов 21.12.2025, 19:44257521Снег и метель прогнозируют в Казахстане 23.12.2025, 12:45240581В Казахстане до конца июня 2026 года зафиксировали предельную оптовую цену на автогаз 23.12.2025, 14:30234181В КГД предупредили о сроках подачи уведомлений по специальным налоговым режимам 05.12.2025, 14:50833201В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829981Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759871Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756776Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25753391В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?