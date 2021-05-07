В Акмолинской области двое парней убили таксиста

КОКШЕТАУ. 6 МАЯ - В Акмолинской области двое парней подозреваются в убийстве таксиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, 4 мая 2021 года, в 16.17, в дежурную часть ОП Бурабайского района поступило заявление от 46-летней жительницы Щучинска. Она сообщила, что ее 19-летний сын 3 мая, около 21.00, на своей автомашине "Мерседес-180" черного цвета, выехал из дома и до настоящего времени не выходит на связь. По данному факту был ориентирован личный состав ОП, при проведении поисковых мероприятий данная автомашина была обнаружена около одного из домов в Щучинске.

Было начато досудебное производство по факту убийства.

Сотрудниками ОП Бурабайского района совместно с сотрудниками ДП области за совершение данного преступления были изобличены и задержаны двое жителей района - 20 и 22 лет, которые дали признательные показания в совершенном ими преступлении и указали место, где они после совершенного ими убийства спрятали тело потерпевшего. Как выяснилось, потерпевший занимался в свободное время частным извозом, подозреваемые вызвали парня по приложению "Индрайвер", - рассказали в полиции.

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