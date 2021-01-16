В Актобе двух студентов осудили за закладку наркотиков

Актобе. 15 января. Kazakhstan Today - Двух студентов приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы в Актобе за закладку синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Оба 18-летних студента колледжа были задержаны в городе Актобе в минувшем году. По указке "куратора" из мессенджера они закладывали пакеты с синим кристаллообразным порошком в тайниках по улицам города. Ко времени задержания они успели сделать 22 закладки", - сообщает Polisia.kz .

После задержания, полицейские провели обыск в комнате общежития колледжа, где обнаружили упаковочный материал, весы-ложку и химическое вещество синего цвета.

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