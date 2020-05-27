В Актобе мошенница обещала помочь бездетной паре в усыновлении ребенка и завладела крупной суммой денег

Актобе. 26 мая. Kazakhstan Today - В Актобе мошенница обещала помочь бездетной паре в усыновлении ребенка и обманула их на 780 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В качестве потерпевших выступила бездетная семейная пара из одного районного центра. Подозреваемая, жительница города Актобе 1988 года рождения, войдя в доверие, под предлогом помощи в усыновлении ребенка получила от семейной пары крупную сумму денег в размере 780 тысяч тенге. В частности, подозреваемая придумала факт, что ее знакомая собирается родить и отказаться от новорожденного ребенка. После родов она якобы, уговорив роженицу, поможет оформить ребенка для усыновления семейной парой", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Таким образом мошенница получила от 39-летней жительницы области сумму в 780 тысяч тенге. Обманутые граждане на днях подали заявление в полицию.

Имеются признательные показания подозреваемой, в настоящее время женщина отпущена под подписку о невыезде. Ведется расследование по факту мошенничества", - проинформировали в полиции.

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