В Актобе осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения

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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 города Актобе вынесен приговор в отношении директора КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе", - Судом № 2 города Актобе вынесен приговор в отношении директора КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе", сообщили в Антикоррупционной службе.





Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки".





При этом, в нарушение требований законодательства закупки работ осуществлены способом из одного источника", - добавили в ведомстве.





Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге, заключив с подрядными организациями договоры госзакупок работ по нанесению дорожной разметки, которые подлежали выполнению ими в рамках своих гарантийных обязательств".





Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления", - проинформировали в Антикоррупционной службе.





Сообщается, что этим же приговором его сообщник приговорен к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и государственных организациях.





Судебный акт в законную силу не вступил.