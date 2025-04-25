В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля

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Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 59 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.





Из материалов дела следует, что в период с февраля по март 2025 года граждане Узбекистана незаконно занимались различными строительными работами на заводе.





В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном. Постановлениями суда граждане Узбекистан признаны виновными и выдворены за пределы Казахстана.





Ранее в Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района.



