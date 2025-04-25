24.04.2025, 10:22 62881
В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля
Фото: Depositphotos
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Актобе. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 города Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и его заместителя, сообщили в Антикоррупционной службе.
28 января текущего года они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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25.04.2025, 17:38 4071
Стрельба в Конаеве: в Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве
Фото: pixabay.com
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Конаев. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил к лишению свободы шесть человек по делу об умышленном убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал всех подсудимых виновными (...) Подсудимым А. и Т. назначено по 19 лет лишения свободы, подсудимым А., Б., А., Н. - по 17 лет. Подсудимый Б. также признан виновным по статье 422 УК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу) и приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.
Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего М., который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг Б. получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - добавили в суде.
Ранее суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.04.2025, 14:57 6761
Похитили лес на 153 млн тенге: сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области
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Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке", - пишет Zakon.kz.
Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
Всем пятерым пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Всех пятерых ожидает конфискация имущества", - сообщает КазТаг.
Также с подсудимых в доход государства в долевом порядке взыщут более 120 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" Антикор завершил в июле прошлого года. По данным ведомства, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года незаконно продавала деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Был похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Несмотря на расследование, хищения в резервате продолжились. В сентябре прошлого года штабеля заготовленной не отведенной деловой древесины были обнаружены на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала.
В апреле этого года в области Абай была раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона. В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".
25.04.2025, 10:16 16811
В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За зверские издевательства над сиротами в Караганде судят опекунов, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество", - говорится в сюжете.
По данным телеканала, "раньше подсудимые работали педагогами в сельской школе. А шесть лет назад открыли детский дом семейного типа в Каркаралинском районе и взяли под опеку шестерых детей, трое из которых - родные сестры и брат. Всех сразу же заставили работать по дому, в том числе ухаживать за скотиной. А за каждый проступок избивали и истязали. В пищу детей добавляли фекалии животных. В качестве наказания оставляли спать в собачьей будке. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка. Но больше всех досталось самому младшему: у него после побоев образовалась гематома, и теперь стоит пластина в голове".
Ежедневные истязания, причинив ежедневные физические страдания. В том числе при малейшем непослушании, ребячестве наносил телесные повреждения различными предметами, а именно - плетками, шваброй, кочергой и открытой ладонью, в различные части тела малолетних, вследствие которых на головах и голенях несовершеннолетних имеются шрамы", - сказал государственный обвинитель Адил Садыков.
Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.
В районных органах опеки шокирующую историю не комментируют. Выяснилось, что семья неплохо зарабатывала на патронате. В месяц от государства за шестерых детей опекуны получали свыше 300 тысяч тенге. При этом большую часть отец тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - сообщает КТК.
24.04.2025, 20:30 45251
Около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана
Фото: pixabay.com
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Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 59 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба Таласского районного суда.
Из материалов дела следует, что в период с февраля по март 2025 года граждане Узбекистана незаконно занимались различными строительными работами на заводе.
В суде правонарушители вину признали и раскаялись в содеянном. Постановлениями суда граждане Узбекистан признаны виновными и выдворены за пределы Казахстана.
Ранее в Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района.
Осенью 2024 года в Казахстане обсуждался вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля.
24.04.2025, 17:40 50041
Занимались незаконной добычей золотосодержащей руды: в Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий
Фото: polisia.kz
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды, 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Он подчеркнул, что по выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
Ущерб государству причинен в особо крупном размере", - добавил Куандык Алпыс.
Ранее сообщалось, что марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
24.04.2025, 17:30 51051
В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки
Фото: polisia.kz
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Петропавловск. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие", - заявили в ДП.
Ранее сообщалось, что в Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.04.2025, 15:56 54296
Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе
Двух мужчин застрелили в Акколе в августе 2024 года, третьему удалось скрыться
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Кокшетау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении двух казахстанцев по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица, сообщили в пресс-службе суда.
По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться.
Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 года.
Также с каждого осужденного взыскали по 20 млн тенге компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.04.2025, 13:16 59426
Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Чиновника акимата и подрядчика задержали по подозрению в хищении 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной, сообщает прокуратура Акмолинской области.
Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата , технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж", - уточнили в ведомстве.
Их подозревают в хищении свыше 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной в Кокшетау, в районе от старого аэропорта до Центра крови.
Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 УК РК "Растрата имущества в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", - сообщили в прокуратуре.
В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество: коммерческая недвижимость в Астане, оценочной стоимостью 95 млн тенге.
Прокуроры установили, что, с целью сокрытия совершенного хищения, часть работ по проекту была проведена за счет похищенных средств по другому объекту строительства в Атбасаре.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения, окончательную точку в деле поставит суд.
Ранее сообщалось о миллиардах тенге, похищенных при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак. Дело направлено в суд.
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