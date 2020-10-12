В Актобе выявили хищение 13 млн тенге при реализации госпрограммы

Актобе. 8 октября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета финансового мониторинга МФ РК в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий "Казына", выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при государственной программы "Развитие регионов", передает Kazakhstan Today.

Установлено, что между ПХВ при ГУ и ТОО "КК" заключен договор о государственных закупках на строительно-монтажные работы "Водопроводных сетей в сельском округе Мугалжарского района" на общую сумму 163 млн тенге в рамках реализации государственной программы "Развитие регионов". Однако заявленные работы выполнены не в полном объеме и, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный государству, составляет 13 млн тенге", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения.

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