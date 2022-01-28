В Актюбинской области после митингов и беспорядков возбуждено 14 уголовных дел

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В Актюбинской области по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захвата возбуждено 14 уголовных дел.
В органы полиции было доставлено около 1,5 тысяч человек, арестовали 16 человек, еще трое находятся под домашним арестом", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Что касается административных дел, 339 из них пересмотрели по протестам прокуроров и жалобам адвокатов, сообщает "Мой город".
По данным областного суда, изначально 45 человек по ним были оштрафованы, 294 арестованы. Апелляционная коллегия смягчила эти наказания. 294 арестованным сократили сроки ареста, 41 нарушителю штраф заменили на предупреждение, еще по четырем делам снизили сумму штрафов. В основном административные наказания были вынесены за нарушение режима ЧП и порядка организации и проведения мирных митингов.
Напомним, с 4 по 7 января продолжался митинг на центральной площади в Актобе, протесты прошли и в районах. В Хромтауском районе жители перекрыли дорогу Самара - Шымкент, в Мугалжарском - железную дорогу, были попытки перекрытия газо- и нефтепровода, был захват аэропорта Актобе.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января в результате операции по зачистке площади и освобождению здания акимата области от преступников был уничтожен один участник террористической акции.