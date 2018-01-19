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В Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании шестиклассницы19.01.2018
Криминал  16:20

Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании шестиклассницы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, 18 января в полицию Илийского района обратилась жительница поселка Междуреченск и сообщила, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

"В ходе организованных оперативных мероприятий подозреваемый в течение нескольких часов был установлен и в последующем задержан. Сейчас по факту изнасилования несовершеннолетней начато уголовное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 120 УК РК", - сообщили в областной полиции.

Установлено, что подозреваемый, 1996 года рождения, надругался над девочкой-подростком в одной из сельских гостиниц, где заранее забронировал номер и обманным путем привел туда шестиклассницу.


"В своих показаниях задержанный пояснил, что девочка якобы выглядела старше своих лет и интимная связь была по обоюдному согласию. Однако потерпевшая сторона утверждает обратное", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время задержанный мужчина в порядке статьи 128 УПК РК помещен под стражу в илийскую районную полицию.
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