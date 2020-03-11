В Алматы проведена спецоперация по освобождению похищенного гражданина Таджикистана

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - В Алматы полицейскими проведена спецоперация по освобождению похищенного гражданина Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, с заявлением о похищении гражданина Таджикистана, 1993 года рождения, обратился его знакомый. Он сообщил, что преступники связались с супругой похищенного мужчины и потребовали за освобождение мужа 40 тысяч долларов. Какую-то часть денег женщина успела передать преступникам.

Как только о произошедшем стало известно, была создана следственно-оперативная группа. Спустя несколько часов нами были установлены личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного человека. Успешно провели спецоперацию, гражданин Таджикистана благополучно освобожден", – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое жителей города Тараза, двое из которых ранее неоднократно были судимы. В ходе обыска помещения, где держали потерпевшего, стражи порядка обнаружили травматический пистолет с патронами и наркотические средства. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту расследуется сразу пять уголовных дел: часть 2 статьи 125 УК РК (Похищение человека); часть 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы); часть 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство); статья 287 УК РК (Незаконное хранение оружия); статья 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств).

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В качестве меры пресечения на период досудебного расследования избрано содержание под стражей", – резюмировал Берик Абильбеков.

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