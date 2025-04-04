В Алматы у иностранцев изъяты шесть SIM-боксов

Во время разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности

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Туркестан. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За дачу заведомо ложных показаний на пять с половиной лет лишения свободы осужден житель Туркестанской области, - За дачу заведомо ложных показаний на пять с половиной лет лишения свободы осужден житель Туркестанской области, сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.





В августе прошлого года суд приговорил подсудимого, совершившего указанные преступления, к 12 годам лишения свободы и вынес частное постановление о рассмотрении необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.

В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным в даче заведомо ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого уголовного дела и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.