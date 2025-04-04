03.04.2025, 09:28 35126
В Алматы у иностранцев изъяты шесть SIM-боксов
Фото: АФМ
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. Кроме того, изъято свыше 5 тыс. SIM-карт различных мобильных операторов", - проинформировали в АФМ.
В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 213, часть 2, УК (Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства).
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.
Иная информация разглашению не подлежит.
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03.04.2025, 16:45 20091
В Туркестанской области свидетеля приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за дачу ложных показаний
Во время разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности
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Туркестан. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За дачу заведомо ложных показаний на пять с половиной лет лишения свободы осужден житель Туркестанской области, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля стали попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.
В августе прошлого года суд приговорил подсудимого, совершившего указанные преступления, к 12 годам лишения свободы и вынес частное постановление о рассмотрении необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля.
В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину обвиняемого.
В результате гражданин, выступавший в суде в качестве свидетеля, был признан виновным в даче заведомо ложных показаний в ходе рассмотрения особо тяжкого уголовного дела и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
03.04.2025, 13:44 25576
Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор обвиняемым по делу о секс-рабстве школьницы, сообщает пресс-служба суда.
Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Вина подсудимых доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через мессенджер WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей", - сообщили в суде.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетний возраст четырех подсудимых, а также чистосердечное раскаяние в содеянном двух подсудимых. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев.
Т.А., Б.А. и Т.Д. признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. Всего по делу проходили 13 фигурантов.
13 декабря прошлого года суд приговорил одного из них к шести годам и восьми месяцам колонии. 24 декабря приговор вынесли еще одной подсудимой, которая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
03.04.2025, 12:46 27526
Мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах.
Злоумышленники используют поддельные аккаунты работников Национального банка Казахстана или иных государственных и правоохранительных органов, при этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств. Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту и блокируют пользователя", - рассказали в Нацбанке.
Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.
Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным", - пояснили в Нацбанке.
В банке призвали граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками". Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв.
03.04.2025, 11:25 29096
В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое
Фото: polisia.kz
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе спецоперации задержаны четверо подозреваемых в совершении разбойных нападений, сообщает Polisia.kz.
Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района. По данным криминальной полиции, во время последнего преступления злоумышленники напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его денежными средствами, ноутбуком и золотыми изделиями", - заявили в полиции.
Как сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев, при задержании в автомобиле подозреваемых обнаружены два газотравматических пистолета.
В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование", - добавил он.
Ранее в Шымкенте и Атырау были задержаны совершившие разбой в Узбекистане граждане Турции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.04.2025, 11:15 29781
Покупка несуществующего здания и хищение: дело бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева направили в суд
Досудебное расследование в отношении экс-главы отдела и других лиц завершено
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Сатпаев. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Сатпаева и других лиц по факту хищения бюджетных средств в рамках программы переселения направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге путем фиктивного выкупа для государственных нужд несуществующего здания", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе расследования в отношении подозреваемых были применены различные меры пресечения, а также наложен арест на их имущество.
Ранее сообщалось, что руководитель одного из департаментов в Карагандинской области подозревается в получении взятки в миллион тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.04.2025, 11:05 30761
Дело Перизат Кайрат завершено: в АФМ рассказали новые подробности
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства.
Да, действительно, уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. В период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба, в настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 миллиарда тенге по фактам в легализации денег, добытых преступных путем", - проинформировал Женис Елемесов.
Также, по его словам, Перизат Кайрат вкладывала деньги в покупку цветочного магазина Rebel Flowers, таким образом она позиционировала себя в обществе как бизнес-леди.
Суд определит судьбу ее имущества: либо оно пойдет на возмещение ущерба для потерпевших, либо оно будет обращено в доход государства. Исходя из этого будут дальнейшие распоряжения этим имуществом", - заключил зампредседателя АФМ.
Ранее сообщалось, что суд Астаны принял решение о ликвидации фонда Кайрат Перизат.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
03.04.2025, 08:39 37056
В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий, изъято свыше трех тонн наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.
Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 кг "синтетики", 1 тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша, 322 г героина.
С начала года задержано 1425 лиц, из которых 76 женщин, 23 несовершеннолетних, 9 иностранных граждан. Работа по выявлению и пресечению наркопреступности продолжается", - отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
02.04.2025, 20:25 45896
В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам
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Костанай. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении двух сестер, обвиняемых в избиении фельдшера скорой, сообщает пресс-служба суда.
В декабре 2024 года сестры обратились в службу 103 с просьбой помочь их матери, которая жаловалась на боли в сердце и одышку. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали необходимую помощь, однако констатировали смерть женщины.
Подсудимые оскорбляли медицинского работника, а затем избили ее. В результате сестры причинили потерпевшей легкий вред здоровью.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы.
Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы материального и морального вреда удовлетворены частично, и с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.
Напомним, в январе 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что ответственность за нападение на медицинских работников во время несения службы могут ужесточить в Казахстане уже в текущем году. По словам Альназаровой, Генеральная прокуратура уже поддержала предложение Минздрава об усилении ответственности за избиение врачей.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?