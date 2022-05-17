В Атырауской области у браконьеров изъяли более 500 кг осетровых

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АТЫРАУ. 16 МАЯ - В Атырау в целях защиты осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения, проводится оперативное мероприятие "Бекіре-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стражи порядка изъяли во время мероприятия 1 тонну рыбы, в том числе 500 кг осетровых пород, сообщает Polisia.kz.
Всего с начала мероприятия выявлено более 210 правонарушений. Ввозбуждено 18 уголовных дел: по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов" - 2, статье 339 УК РК "Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов" - 16.
В соответствии с приказом МВД РК с 1 апреля по 31 мая на территории Урало-Каспийского бассейна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре-2022". Целью мероприятия является выявление, предупреждение и пресечение незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. В ходе мероприятия на республиканских и областных автодорогах (Астраханское, Актюбинское, Уральское и областное Индерское шоссе) и автомобильных дорогах на территории города, на объездных полевых дорогах и на берегах рек Каспийского моря Урал, Кигач функционируют 39 мобильных групп. Кроме того, для пресечения незаконного вылова рыбы, ведется наблюдение 19 камерами видеонаблюдения центра оперативного управления городского управления полиции, расположенного на берегу реки Урал", - сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.