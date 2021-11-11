В Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - За январь-сентябрь 2021 года в отношении несовершеннолетних в РК зарегистрировали 1,7 тыс. уголовных правонарушений - на 14,8% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть правонарушений относилась к средней степени тяжести - 582 случая. Еще 443 случая пришлось на особо тяжкие, 314 случаев - на тяжкие, 264 случаев - на правонарушения небольшой степени тяжести, сообщает Ranking.kz

В аналогичном периоде 2020 года в стране зарегистрировали 1,5 тыс. уголовных правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, минус 14,6% за год", - уточняют аналитики.

Согласно информации, 58,5% всех преступлений в отношении несовершеннолетних относятся к уголовным правонарушениям против личности: 999 случаев - на 14,2% больше, чем годом ранее.

Согласно исследованию, чаще всего совершались такие преступления, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (270 случаев), изнасилование (204 случая), насильственные действия сексуального характера (180 случаев), развращение малолетних (125 случаев), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (68 случаев).

289 случаев относились к правонарушениям против собственности - на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в отношении несовершеннолетних совершили 116 краж, 74 случая мошенничества, 71 случай грабежа, 20 случаев вымогательства, по три случая мелких хищений и разбоя.

Еще 246 случаев относились к транспортным уголовным правонарушениям - на 17,7% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего нарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Туркестанской области: 212 случаев - сразу на 57% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Карагандинская (197 случаев) и Алматинская (159 случаев) области. На эти три региона пришлась треть всех правонарушений по Казахстану.

Меньше всего преступлений в секторе было совершено в Павлодарской области, всего 51 случай - на 52,8% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост количества правонарушений зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 82,5% за год, до 73 случаев), наибольшее снижение - в Павлодарской области.



