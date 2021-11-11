В Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора

КАРАГАНДА. 10 НОЯБРЯ - Насиловавший больше полугода свою падчерицу педофил попросил смягчить срок наказания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Карагандинский областной суд оставил без изменения приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении жителя региона, который в течении нескольких месяцев систематически насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, сообщает пресс-служба суда.
Недавно уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобе стороны защиты, просившей его оправдать. Однако судебная коллегия оставила без изменения приговор суда первой инстанции.
Судом правильно установлены обстоятельства дела. В период с января 2019 года по 27 августа 2019 года у себя дома в ночное время суток осужденный М. систематически приходил в спальную комнату к несовершеннолетней падчерице, 2004 года рождения и совершал насильственные действия сексуального характера. Эти обстоятельства подтверждены показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Наказание осужденному назначено судом в пределах санкции статьи уголовного закона, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности, смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств", - сообщили в пресс-службе областного суда.
Также судья учел, что у обвиняемого двое малолетних детей. Это послужило смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством.
Преступные деяния М. были окончены в августе 2019 года и на этот период санкция пункта 2 части 3-1 статьи 121 УК (изменения с 01.04.2019 года) предусматривала наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальный срок не должен превышать 12 лет 7 месяцев лишения свободы (3/4 от 15 лет). Поэтому судом назначено М. максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Нарушений норм как материального, так и процессуального закона, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела", - добавили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
В начале 2021 года стало известно, что несовершеннолетняя забеременела от 40-летнего жителя Карагандинской области.
18 ноября 2020 года суд приговорил жителя Бухаржырауского района Карагандинской области к 26 годам лишения свободы.