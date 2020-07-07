В Казахстан пытались ввести из России дорогие автомобили, возможно, угнанные

Костанай. 6 июля. Kazakhstan Today - В Казахстан пытались ввести из России дорогие автомобили с перебитыми номерами кузовов, возможно, находящиеся в угоне, передает Kazakhstan Today.

5 июля при проведении комплекса контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) предотвращен факт ввоза в страну дорогостоящих автомашин "Лексус RХ 300" и "Тойота-Камри 70", возможно, находящихся в угоне на территории сопредельного государства", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данным ведомства, при досмотре автотранспорта были обнаружены признаки подделки номерных знаков кузова, замаскированные под проведение сварочных работ.

Материалы переданы в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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