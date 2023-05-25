В Казахстане задержано 19 групп скотокрадов - МВД  

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Скотокрад" задержали 19 групп скотокрадов. В ОПМ задействовано свыше трех тысяч сотрудников полиции и более 200 специалистов управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля. Об этом - В Казахстане за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Скотокрад" задержали 19 групп скотокрадов. В ОПМ задействовано свыше трех тысяч сотрудников полиции и более 200 специалистов управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля. Об этом сообщает Polisia.kz.





Сообщается, что было проверено 11 695 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано 4226 мест скупки, реализации скота и мясной продукции, а также 8708 крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств. Раскрыто 22 кражи скота и 115 ранее совершенных преступлений. За их совершение задержано 136 лиц, в том числе 19 групп. Найдены и возвращены законным владельцам 589 сельскохозяйственных животных.





По данным МВД, сотрудниками департамента полиции Алматинской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые совершили серию краж скота с вольного выпаса.





С сентября прошлого года ими было похищено более 30 лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах. Буквально вчера задержано подозреваемое лицо за совершение двух фактов краж скота, имевших место в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Само задержание и изъятие 22 похищенных лошадей производилось на территории Узынагашского района Алматинской области", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев.









Кроме того, выявлено 864 правонарушения в области ветеринарии, а именно перевозка и реализация скота и мясной продукции без надлежащих документов.





В МВД проинформировали, что ранее была введена отдельная статья в Уголовном кодексе "Скотокрадство" с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы, а также утверждены правила выпаса сельскохозяйственных животных, запрещающие бесконтрольное нахождение скота на вольном выпасе. Эти меры позволили снизить количество краж скота в прошлом году.





Такая же положительная тенденция отмечается и в текущем году. В целях дальнейшего улучшения качества работы в разрабатываемую МВД концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы заложены ряд инициатив, которые позволят не только цифровизировать учет сельскохозяйственных животных, но и отслеживать каждую особь до забоя. Появится возможность оцифровать историю получения прививок и вакцин, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Министерство внутренних дел со своей стороны будет дальше обеспечивать правопорядок, а также выполнять поставленные задачи по борьбе с кражами скота", - заключил Айдос Рысбаев.