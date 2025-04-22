В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС

Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев

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Костанай. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Р., совершившего разбойное нападение на АЗС, сообщает пресс-служба суда.





В январе 2025 года Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения закрыл лицо шарфом, затем вошел в помещение АЗС села Аулиеколь, угрожая ножом оператору-продавцу, потребовал передать ему все деньги, находящиеся в кассе. Оператор-продавец передала Р. все находящиеся в кассе деньги.





Потерпевшие претензий не имели, так как ущерб возмещен в полном объеме. Подсудимый Р. вину признал в полном объеме.





Суд назначил Р. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Приговор не вступил в законную силу.



