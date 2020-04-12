В Кызылординской области браконьеры скрылись от сотрудников Охотзоопрома, бросив автомобиль с 54 тушами сайгаков

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Кызылорда. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области разыскивают браконьеров, убивших более 50 сайгаков, передает Kazakhstan Today

11 апреля, около 00.10, в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами оперативной группы РГКП "ПО "Охотзоопром" возле села Досан Кызылординской области были замечены два автомобиля марки "Тойота-Ленд-Крузер", которые объезжали блокпост в город Кызылорда.

Водители автомобилей, заметив сотрудников Охотзоопрома начали скрываться по рисовому полю, после чего инспекторы начали преследование двух автомобилей. Во время погони один автомобиль подозреваемых перевернулся, но злоумышленникам удалось скрыться на втором автомобиле. При осмотре автомобиля были обнаружены 54 туши сайгака с отпиленными рогами, 224 штуки рогов сайгака, охотничье ружье марки МР-153, 25 патронов, нож и бинокль", - сообщили в РГКП "ПО" Охотзоопром".

Отмечается, что автомобиль был специально оборудован для охоты, внутри убраны все сидения, салон обмотан в пластиковый пакет. Подлинный государственный номер на автомобиле, который давно был снят с учета.

Незаконный отстрел сайгаков проводили профессиональные и подготовленные браконьеры", - подчеркнули в ведомстве.

Департаментом полиции Кызылординской области ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК.

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