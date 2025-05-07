06.05.2025, 19:20 13261
В Мангистауской области отдыхающие сделали огромную надпись на скале
Фото: кадр видео
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Актау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. На этот раз надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона, сообщает Lada.kz.
Женщина, отдыхавшая у моря, отметила, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи приехали на отдых из села Ұштаған.
По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписи на скальном участке и оставлению мусора. В отношении указанных лиц будет составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
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03.05.2025, 20:42 73936
Экс-полицейский подозревается в убийстве гражданской жены в Алматы
После убийства женщины он пытался свести счеты с жизнью
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего полицейского подозревают в убийстве сожительницы в Алматы, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость", - проинформировали в ДП Алматы.
Сообщается, что подозреваемый был задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной.
В полиции также отметили, что подозреваемый ранее проходил службу в департаменте полиции Алматинской области, откуда был уволен по отрицательным мотивам.
В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.05.2025, 16:38 78591
Убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы
Фото: pixabay.com
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Караганда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Сарани, который в январе текущего года убил продавца одного из магазинов, приговорили к длительному тюремному заключению.
В Караганде осудили 51-летнего жителя Сарани, который зверски расправился с женщиной - продавцом местного магазина. По статьям "Разбой" и "Убийство" его приговорили к 23 годам колонии, сообщает телеканал КТК.
Кроме того, по месту отбывания наказания осужденный будет проходить принудительное лечение у психиатра от поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Также суд постановил взыскать с преступника компенсацию морального вреда в сумме 20 миллионов тенге.
Напомним, жестокую расправу над продавцом минимаркета осужденный учинил в январе этого года. Когда женщина пыталась дать отпор грабителю, он нанес ей несколько смертельных ударов ножом.
После того как жертва упала, мужчина забрал из кассы 180 тысяч тенге. Найти и задержать его удалось только спустя сутки. Нападавшим оказался местный житель. Долгие годы он употреблял наркотики. Нигде не работал, был волонтером в общественном фонде. Ранее не раз попадал в сводки полицейских за воровство", - говорится в материале телеканала.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.05.2025, 09:39 86486
КНБ ликвидировал международный канал поставки наркотиков в Казахстан
Фото: КНБ РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментами Комитета национальной безопасности по городам Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков, информирует пресс-служба КНБ.
Принятыми мерами арестован предполагаемый организатор наркоканала (...) Обнаружен склад с крупной партией наркотиков", - проинформировали в КНБ.
По подозрению в хранении наркотических средств был взят под стражу гражданин Казахстана.
По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона.
По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров", - рассказали в пресс-службе.
Проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики".
02.05.2025, 19:27 98731
В Алматы и Семее пресекли теневой оборот свыше 247 тысяч литров нефтепродуктов
Общая сумма составила более 54 млн тенге
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пресечены крупные факты незаконного оборота горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Алматы и Абайской области, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
30 апреля во время проверочных мероприятий на одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге. Продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов. Материалы переданы в департамент экономических расследований Алматы для принятия процессуального решения.
Ранее, 25 апреля, в результате внеплановой налоговой проверки в Семее выявлена незарегистрированная АЗС, которая работала без постановки на налоговый учет. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 млн тенге. Материалы также направлены в ДЭР региона.
02.05.2025, 16:44 103836
Несовершеннолетнего наркокурьера задержали в Атырау
В ходе досмотра у него обнаружили 25 свертков с синтетическим наркотиком "альфа-PVP"
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Атырау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау по подозрению в распространении наркотиков задержан 17-летний парень, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города 17-летнего жителя Кызылординской области, подозреваемого в распространении наркотических средств.
В ходе досмотра у него обнаружили 25 свертков, обернутых в черную изоленту. В каждом из них содержалось порошкообразное вещество белого цвета массой по одному грамму. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком "альфа-PVP" общей массой 24,7 грамма.
По решению суда подозреваемый водворен в следственный изолятор.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.05.2025, 09:23 111196
Незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте
Фото: АФМ
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Шымкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщает АФМ.
Расследованием установлено, что "в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения № 2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов".
По данным АФМ, за оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге.
В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.
С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году", - отметили в АФМ.
30.04.2025, 18:54 155226
Экс-главу управления физкультуры и спорта Алматинской области обвиняют в получении взятки в 8 млн тенге
По версии следствия, он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов
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Конаев. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматы в совершении коррупционного преступления изобличен бывший руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, сообщает пресс-служба Антикора.
Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов.
24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По информации ведомства, с начала 2025 года в производстве Антикоррупционной службы находилось 18 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере спорта. Общий установленный ущерб по завершенным делам превысил 800 млн тенге.
Расследования вскрыли целый ряд коррупционных схем, в том числе проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов, махинации при начислении заработной платы, приобретение спортивной экипировки по завышенной стоимости.
30.04.2025, 17:10 149106
Представляются сотрудниками Антикора: казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о попытках мошенничества, которые совершаются от имени руководства и сотрудников агентства, передает корреспондент агентства.
В настоящее время участились случаи мошенничества, где мошенники представляются председателем Антикора либо звонят от его имени для решения различных вопросов. К примеру, в социальных сетях зафиксирован случай, где злоумышленник, представляясь председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жұмағали, позвонил директору одной из школ Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области с целью незаконного решения личных вопросов. В настоящее время злоумышленник установлен, в отношении него принимаются предусмотренные законом меры", - сообщили в агентстве.
В Антикоре призвали не доверять мошенническим звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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