В Нур-Султане задержан подозреваемый в похищении женщины

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Подозреваемый в похищении жительницы столицы мужчина задержан, передает Kazakhstan Today.

6 мая в полицию на пульт 102 Центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана обратилась жительница столицы по факту похищения её 27-летней дочери. Со слов женщины, 6 мая, около 14.00, бывший сожитель её дочери, незаконно проник в её квартиру, применяя физическое насилие и угрозы, забрал её дочь и на автомашине марки "Кио-Серато" скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в департаменте полиции столицы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во дворе дома по улице Сыганак ранее судимый подозреваемый 1990 года рождения был задержан.

По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 125 (Похищение человека), 110 (Истязание), 149 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства департамента полиции.

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