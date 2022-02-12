Посетители кафе в Атырау устроили поножовщину

Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 11 ФЕВРАЛЯ - Полиция Тараза в ходе поисковых работ в разных районах города обнаружила и изъяла два пистолета и около 200 боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружено и изъято огнестрельное оружие марки "Макаров", завернутое в черный полиэтиленовый пакет, возле кафе, расположенного вдоль железной дороги. Кроме того, в подвале многоэтажного дома в одном из микрорайонов областного центра обнаружено травматическое оружие, 3 светошумовые гранаты, 31 патрон для автомата и 41 - для пистолета", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Кроме того, в ходе проведения рейдовых мероприятий за пределами города была обнаружена закопанная в землю коробка, из которой изъято 120 патронов для автомата Калашникова.
Все изъятое оружие отдано на судебно-баллистическую экспертизу.
В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.
Напомним, в Казахстане продолжается операция по изъятию оружия и боеприпасов, похищенных в результате январских беспорядков. Так, на окраине Алматы обнаружен
схрон с оружием и спецамуницией.
Также целый аресенал оружия найден
в центре Алматы, в микрорайоне "Самал".
По данным на 4 февраля сотрудниками полиции изъято
747 единиц оружия и свыше 18 тысяч боеприпасов. Наибольшее количество похищенного оружия находят в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.