14.03.2025, 10:29 61446
В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы УБОП полиции Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает Polisia.kz.
В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
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15.03.2025, 11:00 3796
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау арестовали 27-летнего подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке, сообщает телеканал КТК.
В отношении второго фигуранта проводятся следственные действия на причастность к происшествию. Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца", - заявил официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По данным телеканала, ссора началась еще в рейсовом автобусе Караганда - Темиртау. 44-летний мужчина возвращался с работы. Он сделал замечание пассажирам, которые громко разговаривали, нецензурно выражались и по словам очевидцев, были пьяны. Позже он вышел на своей остановке.
Двое мужчин ринулись за ним. Кровавая расправа произошла на центральном проспекте", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.03.2025, 10:25 5261
По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек
Фото: Depositphotos
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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовой драке, в результате которой погиб несовершеннолетний студент, в Актобе судят 10 человек, сообщает телеканал КТК.
Уточняется, что трагедия произошла в мае прошлого года. Согласно материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком.
Сначала встреча состоялась во дворе школы по улице Гришина. Один из подсудимых потребовал у потерпевшего 300 тысяч тенге либо IPhone 13-й модели. Когда тот отказался, назначил ему встречу в районе скотного рынка. В итоге молодые люди толпой собрались в тот же день примерно в 10 вечера, где и произошла массовая драка. Подсудимые были вооружены огнестрельным и холодным оружием", - заявил гособвинитель Азамат Бакытжанов.
По данным телеканала, погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.03.2025, 20:59 46741
В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков
Фото: Depositphotos
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Актобе. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них почти 5 миллионов тенге, сообщает "Диапазон".
Мошенница подходила к пенсионерам и представлялась им сотрудницей "Центра социальной помощи", а затем сообщала, что в стране идет обмен денег на новые купюры и предлагала свою помощь. В маршрутном автобусе №1 она познакомилась с 92-летним пенсионером и по уже отлаженной схеме сообщила ему об обновлении тенге. Тот поверил, пришел домой и передал ей 670 тысяч тенге. Представившаяся соцработницей пообещала, что новые банкноты он получит позже. Этого не произошло, и он обратился в полицию.
Эта же аферистка подошла около супермаркета к 72-летней старушке и предложила ей помочь донести тяжелые сумки домой. В ходе беседы аферистка также сказала, что работает в "Центре социальной помощи" и может помочь поменять деньги на новые. Пенсионерка поверила и передала аферистке 4 миллиона тенге. Когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в полицию.
Полицейские быстро мошенницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Актау Басти Абилова. Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.
14.03.2025, 09:44 62771
Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США.
Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, работа с зарубежными коллегами проводится на постоянной основе. С начала года за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.
В целом за два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан. Из них: за убийства - 7; за разбойные нападения - 1; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6; за грабежи - 7; за вымогательства - 1; за кражи - 75; за преступления, связанные с наркотиками - 10.
Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.
В Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша", - сообщил начальник департамента криминальной полиции.
Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.
В Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша", - рассказал Канат Нурмагамбетов.
13.03.2025, 19:29 85506
Житель Астаны продавал мясо павших животных
Нарушитель привлечен к административной ответственности
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 11 по 31 марта проводятся оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на профилактику и выявление лиц, причастных к совершению краж скота, пресечение незаконной деятельности пунктов приема, перевозки и не законной реализации мяса, а также выявление мест изготовления и выдачи поддельных ветеринарных справок, сообщает ДП столицы.
За период проведения ОПМ сотрудники полиции на ТЦ "Евразия-1" и на посту "Куйгенжар" выявили три факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов. Проверены крестьянские хозяйства, фермы, отгонные точки и убойные пункты, с владельцами которых проведена профилактическая беседа о санитарных нормах.
Также во время проведенных мероприятий задержан 34-летний мужчина, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину (туши баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
11 февраля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе брифинга в правительстве рассказал, почему в Казахстане выросли цены на мясо.
13.03.2025, 17:55 87416
Четырех религиозных радикалов задержали в Алматы
Фото: pexels.com
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четырех религиозных радикалов задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана в Алматы, сообщает Антитеррористический центр РК.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее в городах Алматы, Шымкенте и в Туркестанской области задержали четырех религиозных радикалов.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.03.2025, 14:07 91996
В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО
Средства были выделены на покупку оборудования и строительство теплиц
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Петропавловск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации в Северо-Казахстанской области. Он подозревается в хищении 840 млн тенге из Национального фонда, сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
По информации ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей и для строительства тепличного комплекса.
Обвиняемый предан суду.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в Антикоре.
Напомним, в Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак". Он признан виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества.
13.03.2025, 11:01 93716
Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX". Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомашину Mitsubishi.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
В АФМ добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
По данным ведомства, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).
В АФМ напомнили, что, в соответствии с законом РК "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
Ранее в СКО трое граждан были осуждены за незаконный оборот цифровых активов. Они переводили их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
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