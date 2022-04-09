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В полиции сообщили о росте количества интернет-мошенничеств

08.04.2022, 10:16 8931
В полиции сообщили о росте количества интернет-мошенничеств
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов на отчетной встрече с населением сообщил, что за год количество интернет-мошенничеств выросло в два раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Злободневными остаются вопросы, связанные с преступностью в области IT-технологий. Преступники сегодня активно и изощренно применяют социальные сети, а также интернет-пространство для достижения своих корыстных целей. Созданная в департаменте специальная следственно-оперативная группа, которая занимается раскрытием таких видов преступлений, в прошлом году прошла курсы повышения квалификации. Мы улучшили работу по выявлению интернет-сайтов с мошенническими объявлениями, которые блокируются через систему "Кибернадзор". Всего заблокировано 1,5 тысячи аналогичных ресурсов. Вместе с тем широко тиражируются социальные ролики с информацией о распространенных видах интернет-мошенничеств, а также способах их предотвращения", - подчеркнул Канат Таймерденов. 

 
Он отметил, что в результате принимаемых мер уже в первом квартале достигнуто снижение регистрации интернет-мошенничеств на 45% и улучшена раскрываемость на 17%, сообщает Polisia.kz.
 

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Январская трагедия: в Алматы осудили мародеров

08.04.2022, 20:54 8861
Январская трагедия: в Алматы осудили мародеров
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Два безработных жителя Алматы, 47 и 32 лет, 5 января в период чрезвычайного происшествия, совершили кражу из магазина Sulpak, похитив три телевизора общей стоимостью 4 млн 752 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Позднее один из подсудимых вынес из этого торгового центра два принтера стоимостью 56 тысяч тенге, стереоколонку, два саундбара стоимостью 313 тысяч тенге, четыре ноутбука на сумму 800 тысяч тенге, клавиатуру стоимостью 37 тысяч тенге, фотообъектив и сумку для фотоаппарата стоимостью 268 тысяч тенге, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
 
Действия одного из подсудимых квалифицированы по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, УК "Кража, совершенная в крупном размере неоднократно с незаконным проникновением в служебное помещение", а другого по статье 188, часть 4, пункт 3, УК "Кража, совершенная в особо крупном размере", как кражу, совершенную неоднократно путем незаконного проникновения в крупном и особо крупном размере.
 
Свои действия подсудимые объяснили тем, что, увидев, как люди выносят из магазина товар, поддались этому соблазну.
 
Осужденному, получившему наказание по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, определено ограничение свободы сроком на два года и шесть месяцев с учетом признания вины, раскаяния и возмещения ущерба.
 
Второму, осужденному по статье 188, часть 4, пункт 3, УК, назначено пять лет и шесть месяцев условно, поскольку он признал вину, раскаялся, ущерб возместил.
 
Приговор вступил в законную силу.
 

Семь килограммов наркотиков и ружье изъяли у жителя Шу

08.04.2022, 13:57 6116
Семь килограммов наркотиков и ружье изъяли у жителя Шу
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 8 АПРЕЛЯ - Крупную партию марихуаны и ружье изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности Жамбылской области в крестьянском хозяйстве "Макаш", недалеко от станции Шу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Задержан 42-летний местный житель. В ходе обыска в столовой комнате дома, расположенного на территории крестьянского хозяйства, обнаружено и изъято 2 мешка с наркотическим веществом "марихуана высушенная" общим весом 7 килограммов 712 граммов, а также гладкоствольное 20-калиберное одноствольное охотничье ружье и 2 металлических сита", - сообщили в пресс-службе полиции. 

 
Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщил начальник УПН ДП области полковник полиции Аскар Джумабеков.

 

Таксист скончался в больнице после разбойного нападения в Шымкенте

08.04.2022, 11:11 7331
Таксист скончался в больнице после разбойного нападения в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 8 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в отношении двух подозреваемых расследуется уголовное дело по разбойному нападению на таксиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
28 февраля врачи городской больницы Шымкента сообщили в полицию, что к ним с тяжелыми травмами доставили мужчину. Потерпевший от полученных тяжелых травм головы скончался в реанимационном отделении больницы в начале марта, так и не приходя в сознание, сообщает Polisia.kz.
 
После получения информации на происшествие выехали следственно-оперативная группа из Абайского РУП, прокуроры и руководство ДП. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по стетье УК РК "Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере". 
 
Установлено, что к разбойному нападению, возможно, причастны двое молодых людей, один из них житель мегаполиса, а второй - Туркестанской области. Оба безработные.
 
Одного из подозреваемых оперативники взяли под стражу в одной из кошар в Байдибекском районе. Через неделю в отдаленной местности в Сарыагашском районе был задержан его подельник.
 
Со слова полицейских, оба пытались скрыться от преследования и решили отсидеться в загонах.
 
Автомашину жертвы разбойного нападения полицейские нашли в разобранном виде в одном из сел Туркестанской области.
 
На сегодняшний день подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК - "Разбой" и "Убийство". Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе досудебного расследования.
 

Контрабанду китайских товаров на 585 миллионов тенге выявили в Алматы

08.04.2022, 10:24 8411
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Департаментом Агенства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы АФМ, досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" по факту экономической контрабанды, предусмотренной статьей 234 УК РК (Экономическая контрабанда).
 

Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, - более 125 млн тенге", - рассказали в АФМ.

 
31 марта текущего года специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что на границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар.
 

Замначальника департамента полиции Павлодарской области подозревается в хищении

08.04.2022, 10:08 9421
ПАВЛОДАР. 8 АПРЕЛЯ - Задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", - информирует пресс-службе МВД РК.

 
В ведомстве рассказали о создании совместной следственно-оперативной группы. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). 
 
Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в МВД.
 

Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в кафе

07.04.2022, 18:46 16186
Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в кафе
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 7 АПРЕЛЯ - 7 апреля сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержан подозреваемый, открывший стрельбу по двум жителям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 часть 3, 99 часть 1 УК РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции в Алматы, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области. 
 
Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Тараза. Проводятся следственные мероприятия.
 
Напомним, полицейские получили сообщение о стрельбе в заведении 25 февраля около 22.30. В результате инцидента двое получили ранения и были доставлены в больницу.
 

Полиция Алматы просит очевидцев январских событий помочь следствию

07.04.2022, 17:12 17376
Полиция Алматы просит очевидцев январских событий помочь следствию
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Следственно-оперативная группа Алматы в рамках расследования уголовного дела по фактам массовых беспорядков в январе текущего года просит очевидцев и свидетелей помочь следствию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что 5 - 6 января 2022 года преступная группа, применяя физическую силу на улицах города Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана BallRoom, расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также на паркинге бизнес-центра Esentai Tower. В дальнейшем, от полученных травм один из задержанных скончался", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 
Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием, подчеркнули в полиции. 
 

Призывая к исполнению своего гражданского долга, всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: ул. Желтоксан, 189, и сообщить известное следственно-оперативной группе", - призвали в полиции. 

 
Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96.

 

Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар

07.04.2022, 12:31 18306
Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Житель Алматы устроил пожар, пытаясь скрыть убийство своего 38-летнего собутыльника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из домов по улице Остроумова произошел пожар. После локализации огня в одной из комнат обнаружено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти, информирует Polisia.kz.

Установлено, что это 38-летний гражданин К., хозяин дома. Раньше работал водителем на грузовом транспорте. Но по состоянию здоровья он уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти - резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающие колото-резаные раны на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гражданин П., который незадолго до преступления находился в гостях у убитого", -  сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.


Установлено, что мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он якобы вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия", - добавил Мейирхан Жанабаев.



 

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