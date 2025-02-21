В Шымкенте и Атырау задержаны совершившие разбой в Узбекистане граждане Турции

Задержанный прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС

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Мангистау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники оперативных подразделений ДП на транспорте задержали подозреваемого в педофилии, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.





5 февраля на железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в ДП Мангистауской области за тяжкое преступление - половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Он прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС", - говорится в сообщении полиции.





Всего с начала года сотрудники департамента задержали 23 преступника. Из них 7 водворены в ИВС и 16 переданы инициаторам розыска. Основная часть задержанных подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.





Ранее, 8 февраля, в Международном аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции задержали гражданина Российской Федерации, который находился в розыске с 2023 года за изнасилование. Задержанный прибыл в Казахстан из Грузии.





Также задержаны пять человек, которых разыскивали за похищение человека, кражи и педофилию.