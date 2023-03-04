03.03.2023, 13:53 30666

В Туркестане несовершеннолетнюю девочку сбросили с шестого этажа за отказ заниматься проституцией

Обращение родных девочки поступило в фонд "Не молчи"
В Туркестане несовершеннолетнюю девочку сбросили с шестого этажа за отказ заниматься проституцией
Фото: Depositphotos
Туркестан. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане несовершеннолетнюю девочку пытались вовлечь в занятия проституцией.

За отказ обслужить "клиента" 17-летнюю девушку сбросили с шестого этажа гостиницы. Она получила многочисленные травмы, но осталась жива.

О трагическом случае написала в Instagram известная казахстанская правозащитница Дина Тансари. Она опубликовала обращение родных девочки.

По их словам, 17-летнюю девочку пригласила приехать в Туркестан на заработки ее знакомая. Она предложила ей оказать клиенту интимные услуги за 140 тысяч тенге.

Клиент снимает номер в гостинице "Риксос", туда Б. отправляет несовершеннолетнюю, но так как ранее она никогда этого не делала, девочка начинает сильно паниковать. Клиент отказывается от услуги и просит деньги обратно. Девочка звонит Б., чтобы она отправила деньги, Б. отказывается отправлять деньги обратно, требует, чтобы та отработала с клиентом.

Далее, как написано в обращении, между клиентом и девочкой произошел конфликт, после которого он запер ее в номере и ушел. Затем в номер зашли три женщины, избили девочку, а затем сбросили с балкона шестого этажа.

Персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию. Женщин нашли по видеокамерам, однако они заявили, что девочка сама спрыгнула с балкона в состоянии алкогольного опьянения. Однако судмедэкспертиза не обнаружила в крови у девочки алкоголь.

Полиция города Туркестана скрывает доказательства, в деле нет допроса этих женщин, вообще никто не допрошен. А дело расследуют по статье 105 УК РК (Доведение до суицида). С 23 февраля нет никаких результатов", - написала Тансари.


По словам родных, у девочки нет родителей, она сирота и живет с родственниками.

Правозащитница опасается, что виновные не понесут должного наказания, и просит пересмотреть дело.

В пресс-службе ДП Туркестана сообщили, что данный факт проходит проверку, идет следствие, подробностями обещали поделиться в официальном комментарии позднее", - пишет телеканал Otyrar.


Ранее сообщалось, что в Казахстане выросло число преступлений против детей. Только за январь этого года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе прошлого года.

В Мангистауской области насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению. Пожизненный срок получил также насильник, убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области.
 

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04.03.2023, 12:41 5746

Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан  

Она подозревается в присвоении денежных средств граждан на сумму более 85 млн тенге
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 годов обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге. После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что в январе текущего года подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами данной страны.

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны", - уточнили в Генпрокуратуре.


В ведомстве также напомнили, что за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

 
03.03.2023, 18:27 21101

Свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура

Бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров
Свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60 нарушений, связанных с бесконтрольной застройкой на близлежащих к Алматы территориях, выявила прокуратура Алматинской области в рамках проекта "Земля по закону".

Выявлено более 60 нарушений. Среди них - факты необоснованного расширения границ, а также факты изменения функциональных зон населенных пунктов. Эти нарушения способствуют бесконтрольной застройке без учета нагрузки на инфраструктуру, дороги, социальные объекты", - цитирует Sputnik.kz пресс-службу надзорного ведомства.


Отмечается, что бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров и включает пять административных районов области.

В зоне особого внимания оказались Талгарский, Карасайский, Илийский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, где местные власти уличили в игнорировании генерального плана по застройке, утвержденного правительством в 2010 году.

Как установлено, земли, предусмотренные под школы, больницы, детские сады и парки, изменяются под жилищное строительство и коммерческие объекты и хаотично застраиваются без учета нагрузки на коммунальную инфраструктуру, дороги и социальные объекты, отметили в прокуратуре.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
 
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Теги:застройкавыявлениеАлматы
03.03.2023, 08:44 36856

Несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области  

Назначены экспертизы
Несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схроны с оружием обнаружили сразу в нескольких районах области Жетысу, сообщает Polisia.kz.

При проведении отработки "Кару" полицейские Жетысу изъяли из незаконного оборота арсенал огнестрельного оружия и патроны к ним. Схроны обнаружены на территории трех районов.

Кроме того, оружие изъято у жителей трех городов. На заброшенной АЗС близ поселка Таусамалы в Аксуском районе обнаружен боевой пистолет.

Polisia.kz

В дачном массиве близ поселка Шымыр Ескельдинского района найден схрон со светошумовой гранатой и более 50 патронами.

Polisia.kz

Кроме того, в частном доме у жителя Саркана изъят обрез ружья. В Талдыкоргане задержали молодого мужчину, носившего с собой газовый пистолет неизвестной марки. В Текели и Кербулакском районе у местных жителей изъято две единицы незаконно хранящихся охотничьих ружей.

По всем фактам изъятия оружия и боеприпасов приводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области.

В конце февраля в Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия.
 
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Теги:ОружиесхронЖетысуская область
02.03.2023, 17:24 52301

Похитивших мужчину вымогателей задержали в Алматы

Трое похитителей удерживали алматинца на съемной квартире и вымогали у него крупную сумму денег
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.

Задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съемной квартире и, применяя силу, вымогали у него 1 млн тенге. Но прежде фигуранты отобрали у него мобильный телефон и золотую цепочку. Этой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", - сообщает Polisia.kz.


Один из задержанных - житель Алматинской области, ему 28 лет. Двое других - уроженцы ВКО, им 29 и 27 лет.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело статье 194 УК РК "Вымогательство" и по статье 125 УК РК "Похищение человека". Иные детали по уголовному делу разглашению не подлежат.

Напомним, на днях в Алматы задержали похитителей, которые пытались увезти мужчину в багажнике его собственного автомобиля. По словам задержанных, таким образом они хотели принудить мужчину вернуть им крупный долг.
 
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Теги:ПохищениеВымогательствокриминал
02.03.2023, 16:53 53306

Обманувших казахстанцев на 700 млн тенге организаторов финпирамид осудили в Астане

Жертвами мошенников стали 34 человека
Обманувших казахстанцев на 700 млн тенге организаторов финпирамид осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторов финансовых пирамид MMK Investment и Eden Life7, жертвами которых стали 34 человека, приговорили к судебным срокам.

Суд приговорил гражданина Т. к шести годам лишения свободы. Гражданка С. с учетом ее возраста (65 лет) и состояния здоровья приговорена к пяти годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Сарыаркинского района Астаны.


Жертвами мошенников стали 34 человека, в общей сложности они потеряли 164 миллиона тенге. Осужденные возглавляли финансовые пирамиды с ноября 2020 по январь 2022 года, сообщает Ulysmedia.kz.

Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 миллионов тенге и 691 тысячи долларов. Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании", - рассказали в суде.


Осужденные свою вину не признали, сторона защиты просила прекратить уголовное дело. Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть - оставлены без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды GAP в Шымкенте приговорили к 6 годам лишения свободы. Всего в прошлом году в Казахстане ликвидировано 29 финансовых пирамид, заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с их рекламой.
 
02.03.2023, 16:13 54321

Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов  

Ранее задержанный координатор нападений признал свою вину и сотрудничает со следствием
Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов.


Как сообщает Polisia.kz, ранее задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане - К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров. Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей - так называемых кабанов из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", - сообщается на сайте МВД.  


Сообщники Токарева также собирали сведения о потерпевших, в том числе из открытых источников. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).

Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - рассказали в полиции.


Напомним, в конце февраля в Алматы задержали координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.

Всего за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек.

Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.

В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.

В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
 
01.03.2023, 14:13 79596

Попытку похищения человека предотвратили в Алматы   

Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля
Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматы предотвратили похищение человека. Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля.

Преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе", - сообщает Polisia.kz.


Мужчину насильно затолкали в багажник автомашины Chevrolet. По городу был введен спецплан "Перехват".


Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства", - сообщил командир взвода ППП УМПС ДП города Алматы Мейиржан Калкеев.


Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка.

По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг.

Потерпевший в свою очередь настаивает на обратном и благодарит сотрудников полиции за его спасение", - рассказали в полиции.


Другие детали уголовного дела разглашению не подлежат.

Напомним, в январе в Алматинской области похитили 21-летнюю девушку якобы для замужества. Несколько недель потерпевшую избивали и насиловали.  
 
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Теги:ПохищениеЧеловекАлматыкриминал
28.02.2023, 20:45 96206

В Байконуре уголовное дело о групповом разбое передали правоохранителям Казахстана

Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед
Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ преступление (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед. Получив отказ, стали избивать потерпевшего. Далее, угрожая убийством, один из них держал хозяина квартиры, а второй ножом нанес мужчине повреждения. После чего преступники скрылись с места происшествия, прихватив велосипед.

По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество обнаружено и возвращено собственнику.

Принимая во внимание, что обвиняемые являются гражданами Казахстана, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что житель Байконура избил российского полицейского.

Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.

Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
 
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