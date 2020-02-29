Туркестан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестане подчиненные вымогали у сотрудника депо 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области с заявлением о факте вымогательстве обратился житель Туркестана, работающий в одном из местных депо. Потерпевший сообщил, что трое его подчиненных путем шантажа о разглашении в СМИ о неправомерных фактах в его служебной деятельности вымогают у него миллион тенге", - сообщили в областной полиции.

Данный факт зарегистрирован по статье 194 УК РК (Вымогательство). В ходе проведения спецоперации сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно со спецподразделением СОБР при передаче денег в сумме 400 тыс. тенге задержали трёх подозреваемых. Ими оказались жители Туркестана. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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