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В Туркестане подчиненные вымогали у сотрудника депо 1 млн тенге

28.02.2020, 14:56 10288
Туркестан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестане подчиненные вымогали у сотрудника депо 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области с заявлением о факте вымогательстве обратился житель Туркестана, работающий в одном из местных депо. Потерпевший сообщил, что трое его подчиненных путем шантажа о разглашении в СМИ о неправомерных фактах в его служебной деятельности вымогают у него миллион тенге", - сообщили в областной полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован по статье 194 УК РК (Вымогательство). В ходе проведения спецоперации сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно со спецподразделением СОБР при передаче денег в сумме 400 тыс. тенге задержали трёх подозреваемых. Ими оказались жители Туркестана. Вещественные доказательства изъяты. 
 
В настоящее время подозреваемые арестованы. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
 

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