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В Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились девочки

03.03.2020, 14:00 13312
В Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились девочки
Туркестан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Толебийском районе Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились две девочки, передает Kazakhstan Today.
 

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии средней степени опьянения, вошел в туалет, где находились две школьницы", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. 

 
В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали благодаря камерам видеонаблюдения. "В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого", - уточнили в пресс-службе. 
 
Также в полиции сообщили, что здоровью девочек ничто не угрожает.
 
По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей. 
 

В ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - проинформировали в пресс-службе.

 
В данной школе камеры видеонаблюдения установлены внутри здания, во дворе, возле туалета и при входе в школу, отметили также в полиции.
 
 
После этого шокирующего случая в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах
 

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