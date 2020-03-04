В Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились девочки

Туркестан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Толебийском районе Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились две девочки, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии средней степени опьянения, вошел в туалет, где находились две школьницы", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали благодаря камерам видеонаблюдения. "В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого", - уточнили в пресс-службе.

Также в полиции сообщили, что здоровью девочек ничто не угрожает.

По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей.

В ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - проинформировали в пресс-службе.

В данной школе камеры видеонаблюдения установлены внутри здания, во дворе, возле туалета и при входе в школу, отметили также в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства