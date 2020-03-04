В Туркестанской области пьяный мужчина проник в школьный туалет, где находились девочки

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии средней степени опьянения, вошел в туалет, где находились две школьницы", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали благодаря камерам видеонаблюдения. "В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого", - уточнили в пресс-службе.
Также в полиции сообщили, что здоровью девочек ничто не угрожает.
По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей.
В ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - проинформировали в пресс-службе.
В данной школе камеры видеонаблюдения установлены внутри здания, во дворе, возле туалета и при входе в школу, отметили также в полиции.
Ранее сообщалось, что в Таразе прямо во время урока в школьном туалете, расположенном на улице, изнасиловали 12-летнюю девочку. Педофила приговорили к 25 годам лишения свободы и химической кастрации.
После этого шокирующего случая в Казахстане начали ликвидацию уличных туалетов при школах.
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