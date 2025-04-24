23.04.2025, 09:19 44606
В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры
Каждый из подсудимых приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы
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Жезказган. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каражалский городской суд области Улытау вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
По данным суда, четверо жителей Туркестанской области на мотоциклах выехали в область Улытау на поиски пропавшего табуна лошадей, взяв с собой охотничьи ружья.
Они отстреляли стадо сайгаков с целью последующей продажи, в том числе рогов. Всего были убиты 15 сайгаков - животных, относящихся к редким видам и находящихся под угрозой исчезновения. После этого браконьеры забили добытых животных, отделили рога и погрузили туши в машину. Во время оперативно-розыскной операции браконьеры были задержаны сотрудниками ОАО "Охотзоопром". Государству причинен значительный материальный ущерб - более 143 млн тенге", - проинформировали в суде.
В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, а причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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24.04.2025, 11:14 571
Казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Казахстана осудили на 7 лет лишения свободы за развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы, сообщает прокуратура мегаполиса.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Следствием установлено, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2023 году к 15 годам тюрьмы был приговорен пенсионер в Туркестанской области за совращение малолетних.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.04.2025, 10:22 2626
В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля
Фото: Depositphotos
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Актобе. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и его заместителя, сообщили в Антикоррупционной службе.
28 января текущего года они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Судебный акт в законную силу не вступил.
24.04.2025, 10:07 3481
Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма
Она осуждена на 7 лет лишения свободы
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Астаны.
Жительница столицы использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Виновная была задержана сотрудниками полиции на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию", - проинформировали в прокуратуре.
В ходе главного судебного разбирательства установлено, что "подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований".
Государственный обвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновной на пропаганду терроризма с использованием сетей телекоммуникаций и приготовление к участию в деятельности террористической группы. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура города предупреждает, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
24.04.2025, 09:27 5071
АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области
Фото: АФМ
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Костанай. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения "OLX" и "Instagram". Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.
В результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке - с высокими процентами и риском потери имущества", - отметили в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало".
В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
23.04.2025, 19:33 25166
В Алматы задержали ударившего таксиста мужчину
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту побоев полицией Алматы при взаимодействии с прокуратурой проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города.
Подозреваемый доставлен в полицию, где в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Он признал свою вину.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что пассажир оскорбил и ударил водителя такси в Алматы за просьбу не курить в салоне автомобиля.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.04.2025, 16:45 29661
Искали жертв через сайт знакомств: группу вымогателей задержали в Уральске
Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска
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Уральск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителя Уральска.
Как сообщает Polisia.kz, пострадавший познакомился с девушкой через Telegram-канал сайта знакомств. После непродолжительного общения она пригласила к себе домой. После того как он пришел по указанному адресу, в квартиру ворвались трое неизвестных. Представляясь старшими братьями девушки, они вывели потерпевшего на улицу и начали угрожать физической расправой, требуя денег. Испугавшись, мужчина отдал сотовый телефон одному из нападавших, который тут же перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы.
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска. Одна из них - та самая девушка, организовавшая "ловушку" под видом свидания.
23.04.2025, 14:53 35461
Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии
Подозреваемый находился в международном розыске с 2018 года
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого Казахстаном в течение семи лет мошенника задержали в Саудовской Аравии, сообщает polisia.kz.
В Эр-Рияде по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении мошенничества.
По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.
Ранее находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.
23.04.2025, 13:08 38661
Нападение на сотрудника полиции и покушение на убийство: членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор восьми членам организованной преступной группы, обвиняемым в тяжких преступлениях.
Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям:
- создание и руководство ОПГ;
- незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;
- покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;
- применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти;
- грабеж.
Двое подсудимых также обвинялись в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении.
Суд установил, что 24 января 2022 года К., Ж., Х., К. и Т., вооружившись и облачившись в камуфляжную форму, под видом сотрудников департамента государственных доходов, имитируя проведение следственного действия - обыска, проникли в дом семьи Б., откуда в присутствии членов семьи открыто похитили их имущество в крупном размере.
Кроме того, в августе 2022 года М., А. и К. с целью совершения убийства Х. создали организованную группу и руководили ею, а К., С., М., Х. и В. за денежное вознаграждение вступили в указанную группу в качестве ее участников. Для совершения указанного преступления М. приобрел транспортное средство "ВАЗ 21114", а Х. по его указанию удалил номер кузова указанного транспортного средства", - рассказали в суде.
Покушение на убийство произошло 23 сентября 2022 года на парковке возле медучреждения.
Когда Х. с сыном вышли из клиники, сели в автомашину и стали выезжать с парковки, К., находясь на заднем сидении с водительской стороны автомашины марки "ВАЗ 21114", произвел шесть прицельных выстрелов в сторону Х. из боевого пистолета Макарова, из которых одна пуля попала в левое надплечье последнего, причинив легкий вред его здоровью, а остальные пули попали в правую сторону кузова автомашины", - рассказали подробности в суде.
Пытаясь скрыться от преследования, преступники, захватив с собой огнестрельное оружие, направились в сторону села Уштобе. Один из них скрылся, второй поджег автомобиль и спрятался в канале, где его нашли полицейские. При задержании С. выстрелил в полицейского из газового пистолета, причинив ему легкий вред здоровью.
Суд приговорил участников ОПГ к следующим срокам лишения свободы: А. - 18 лет, К. - 18 лет, М. - 18 лет 6 месяцев, К. - 21 год, С. - 18 лет, М. - 17 лет, Х. - 8 лет, В. - 4 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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