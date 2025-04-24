В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Об этом - Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Астаны.





Жительница столицы использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Виновная была задержана сотрудниками полиции на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию", - проинформировали в прокуратуре.





В ходе главного судебного разбирательства установлено, что "подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований".





Государственный обвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновной на пропаганду терроризма с использованием сетей телекоммуникаций и приготовление к участию в деятельности террористической группы. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.





Прокуратура города предупреждает, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.